ما هو مصير رياض محرز في السيتي ؟

ذكرت وسائل إعلام، اليوم الخميس، أنه قدم كيفين كامبل لاعب أرسنال الإنجليزي السابق، طلبا للإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، بشأن اللاعب الجزائري رياض محرز.

ويُشار إلى أن رياض محرز يتواجد حاليا في مُفاوضات مُتقدمة من أجل تمديد عقده على المدى القصير مع مان سيتي، والذي يرتبط معه بعقد يستمر حتى 2023.

وقال كيفين كامبل لموقع "فوتبول إنسايدر" : "رياض محرز أثبت أنه لاعب حاسم وقادر على منح فريقه نقاط الفوز بأي مُباراة".

وأضاف كامبل بقوله: "هو أيضا لاعب مُلتزم مع فريقه لأبعد الحدود، كما أنه مُرتاح في مانشستر، ولا يوجد سبب يدعوه للرحيل، والجميع يحبه داخل الفريق".

وتابع :"الحديث عن رحيله وبيع عقده أمر غير منطقي تماما، لا يجب على جوارديولا أن يٌقدم على تلك الخطوة".

وأردف كامبل بقوله: "عندما تمتلك لاعبين حاسمين وقادرين على صناعة الفارق، لا يمكن أن تتخلى عنهم بسهولة، ورياض محرز واحد منهم بكل تأكيد".

وكان ارتبط إسم محرز بالعديد من عمالقة أوروبا، من بينهم ريال مدريد الإٍباني وميلان الإيطالي، لكنه يمنح الأولوية لبطل إنجلترا وينوي الاستمرار معه لأطول فترة ممكنة.

جدير ذكره أن محرز أنهى الموسم الماضي كأفضل هداف لفريقه بتسجيله 24 هدفا في مختلف البطولات.