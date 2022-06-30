طريقة عمل كيكة النسكافيه الهشة، تعد كيكة النسكافيه من الأنواع المميزة للكيكية والتي تهتم الكثير من ربات البيوت بتضيرها في المنزل، حيث يحبها الكثير من المتابعين وخاصة الأطفال، لذا تبحث الكثير من السيدات عن طريقة عمل هذا النوع من الحلوى المميزة واللذيذة، وبعد ملاحظة فريق "فلسطين اليوم"، زيادة البحث عن الموضوع عبر محركات البحث العالمية ومحرك البحث الشهير جوجل، قررنا كتابة مقال بعنوان: طريقة عمل كيكة النسكافيه الهشة، آملين أن ينال على إعجابكم، ولمعرفة الطريقة تابع المقال للنهاية.

طريقة عمل كيكة النسكافيه الهشة

وتُعد كيكة النسكافيه من أنواع الكيك الرائعة ذات المذاق المختلف عن أنواع الكيك الأخرى، ونتعرف اليوم على طريقة عملها.

طريقة عمل كيكة النسكافيه الهشة

أولاً: المقادير:

- 2 كوب من الدقيق.

-4 بيضات.

- كوب وربع من السكر.

- كوب من الحليب السائل.

- نصف كوب من الزبدة.

- 2 ملعقة من البيكنج بودر.

- ملعقة صغيرة من الفانيليا.

- ملعقة كبيرة من النسكافيه.

مقادير الصوص:

- نصف كوب من السكر المطحون.

- ملعقة كبيرة من النسكافيه.

- نصف كوب من الزبدة.

- ملعقة صغيرة من الفانيليا.

طريقة عمل كيكة النسكافيه الهشة

ثانياً: طريقة التحضير:

- خفق السكر مع الزبدة جيداً حتى نحصل على خليط متجانس.

- يضاف إليه الحليب السائل مع التقليب المستمر، ويضاف البيض بالتدريج.

- خلط الدقيق مع البيكنج بودر والفانيليا والنسكافيه ونقلبها.

- يضاف خليط الدقيق إلى الخليط السابق مع التقليب المستمر حتى نحصل على عجينة الكيك.

- وضع العجينة في صينية مدهونة بالزبدة.

- توضع بالفرن على درجة حرارة 180 لمدة لا تقل عن الساعة إلا ربع تقريبا حتى تمام النضج.

- تحضير صوص النسكافيه بخلط السكر الناعم مع الزبدة والنسكافيه والفانيليا وخفقها جيداً.

يصب صوص النسكافيه على الكيكة وتقدم.

بالهناء والشفاء، آملين أن ينال على إعجابكم.