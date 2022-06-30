القيادي عدنان: إعتقال الاحتلال للشيخ طارق قعدان يؤكد إفلاسه بمواجهة تصاعد قوة المقاومة في جنين

أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر عدنان، اليوم الخميس، أن إعتقال الاحتلال للشيخ طارق قعدان وما سبقه من اعتقال الشيخ أسامة حروب إفلاس إحتلالي بمواجهة تصاعد قوة المقاومة بحمده تعالى في جنين

وقال عدنان تعقيبا على اعتقال القيادي الشيخ طارق قعدان:" إن الشيخ قعدان قامة وطنية جهادية وأحد أعمدة الحركة الأسيرة الفلسطينية.وفقد كسر الإعتقال الإداري بغير إضراب للحرية وكان أول المساندين لاضرابات إخوته بالأسر".

ولفت إلى أن الاحتلال يريد التنغيص على عائلة قعدان المجاهدة مع قرب حرية أختنا المجاهدة منى قعدان.

واعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" صباح اليوم الخميس 30/6/2022، القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية طارق قعدان من منزله في بلدة عرابة القريبة من جنين بالضفة المحتلة.

ووفقاً لمراسلنا، فقد اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عرابة، وداهمت منزل القيادي قعدان، وعاثت فيه فساداً، قبل أن تعتقله.

والقيادي قعدان، أسير محرر، أمضى في سجون الاحتلال ما مجموعة 11 عاماً ونصف، خاض خلالها إضراباً عن الطعام استمر 85 يومًا.

جدير بالذكر أن الأسير طارق قعدان ولد بتاريخ 27/10/1972م؛ وهو متزوج وأب لخمسة أبناء؛ وهو من بلدة عرابة قضاء جنين شمال الضفة المحتلة.