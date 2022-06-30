تحميل تكبيرات عيد الأضحى 2022.. بدأ اليوم الخميس30/6/2022 اول ايام ذي الحجة حيث يبدأ المسلمين في كافة انحاء العالم بالبحث عن تكبيرات عيد الأضحى, ، و تكبيرات عيد الأضحى نوعان مقيد، ومطلق،و تكبيرات عيد الأضحى تبدأ من أول رؤية هلال ذى الحجة إلى آخر أيام التشريق، وكالة "فلسطين اليوم الاخبارية " تقدم لكم التكبيرات وخاصة وأيام التشريق هي الأيام الثلاثة التي تأتي عقب يوم النحر، وهي أيام الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر من شهر ذي الحجة , تحميل تكبيرات عيد الأضحى 2022.

تحميل تكبيرات عيد الأضحى 2022.

التكبير في عيد الأضحى نوعان مطلق ومقيد، أما التكبير المطلق فهو ما يكون قبل صلاة العيد، والخلاف فى بدايته ونهايته كالخلاف المذكور فى عيد الفطر، وأما التكبير المقيد فهو ما يكون عقيب الصلوات الخمس المكتوبة، ولا يكون بعد صلاة النافلة إلا فى قول عند الشافعية. وقد اختلف الفقهاء فى مدة التكبير المقيد اختلافًا كبيرًا.

تحميل تكبيرات عيد الأضحى 2022.

التكبير يكون عقب الصلوات الخمس من فجر يوم عرفة حتى عصر يوم الأضحى، وهو قول أبى حنيفة وروى عن ابن مسعود، وحجتهم: أن ما بعد عصر يوم الأضحى ليس منه، وشعيرة التكبير مرتبطة بيوم العيد، وأيام التشريق ليست من العيد. وأما يوم عرفة فلمشاركة الحجاج. وقد أخرج ابن المنذر عن أبى وائل أنه كان يكبر من يوم عرفة صلاة الصبح إلى صلاة الظهر يعنى من يوم النحر، وعن ابن سيرين أنه كان لا يكبر فى أيام التشريق، وقال: كان بعض الأئمة يكبر فى أيام التشريق، وبعضهم لا يكبر، لا يعتب بعضهم على بعض.

تحميل تكبيرات عيد الأضحى 2022.

دعاء العشر الاول من ذي الحجة

اللّهم يا حيّ يا قيّوم، يا ذا الجلال والإكرام، أسألك باسمك الأعظم الطيب المبارك، الأحبّ إليك الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا استرحمت به رحمت، وإذا استفرجت به فرجت، أن تجعلنا في هذه الدنيا من المقبولين وإلى أعلى درجاتك سابقين، واغفر لي ذنوبي وخطاياي وجميع المسلمين

اللهم اغفر لي، وعافني، واعفُ عني، واهدني إلى صراطك المستقيم، وارحمني يا أرحم الراحمين، برحمتك أستعين، سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلّا الله، والله أكبر، ولله الحمد، وأستغفر الله، عدد خلقك، ورضى نفسك، وزنة عرشك، ومداد كلماتك،

اللّهم اغفر للمسلمين جميعاً الأحياء منهم والأموات، وأدخلهم جناتك، وأجرهم من عذابك، ولك الحمد، وصل اللهم وسلم على أشرف الخلق سيّد المرسلين محمد صلى الله وعلى أهله وصحبه أجمعين.

لا إله إلا الله إقراراً بربو بيته سبحان الله، خضوعاً لعظمته ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

اسأل الله في هذه الايام الفضيلة المباركة سعادةً لا تزول، وقبولاً لا يحول، وجاهاً ليس له أفول، ورزقاً مباركاً كأنه السيول، ومغفرة كاملة يوم المثول وتقوى تحقق كمال القبول.