فضل العشر من ذي الحجة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:02 ص
30 يونيو 2022
فضل العشر من ذي الحجة
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فضل العشر من ذي الحجة، يبدأ شهر ذي الحجة اعتبار من اليوم الخميس 30 يونيو 2022، 1- ذي الحجة 1443 هـ، إذ يتساءل المسلمون عن فضل العشر من ذي الحجة، فهي أيام يحرص المسلمون في كل مكان على استثمارها، فهي من أهم الأيام التي تمر على المسلمين، لما تحمله في طياتها من أجر وثواب عظيمين، ويسعى المسلم لاستثمار هذه الأوقات في الأعمال الصالحة والخيرة، بهدف نيل الأجر والثواب العظيمين من الله سبحانه وتعالى.

فضل العشر الأوائل من ذي الحجة مكتوبة

بدأنا اليوم الأول من شهر ذي الحجة 1443 هجري، وهو أمر دفع المسلمين بكثرة للبحث عن، فضل العشر من ذي الحجة، وهي من أهم أيام العام، حيث تزيد الحسنات ويكفر الله عن السيئات، لاسيما وأن فيها يوم عرفة الذي صيامه يكفر ذنوب سنتين، لهذا ترفق لكم وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، فضل العشر الأوائل من ذي الحجة مكتوبة، لتعم أكبر فائدة بين المسلمين فيما يخص هذا الموضوع.

فضل العمل الصالح في العشر من ذي الحجة

ويبحث المسلمون عن، فضل العمل الصالح في العشر من ذي الحجة، إذ إن هناك أعمال يستحب القيام بها في العشر من ذي الحجة، منها الصيام والصدقة والحج وبر الوالدين وتكثيف الصلوات والعبادات، حيث إن فضل العشر من ذي الحجة كبير عند الله تعالى، فالذي يصوم هذه الأيام ويعمل الصالحات فإن له الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى، لهذا هي أيام مهمة بالنسبة لكل المسلمين.

فضل عشر ذي الحجة في القرآن

ويتساءل المسلمون في كل مكان في جميع البلدان العربية والإسلامية والأوروبية، عن فضل عشر ذي الحجة في القرآن، ونرفق لكم الإجابة خلال هذه المقالة، وكما جاء قول الحق تبارك وتعالى: {وَالْفَجْرِ * وَلَيَالٍ عَشْرٍ} (سورة الفجر: الآيتان 1 – 2). وقد أورد الإمام الطبري في تفسيره لهذه الآية قوله: " وقوله: " وَلَيَالٍ عَشْرٍ “، هي ليالي عشر ذي الحجة، لإجماع الحُجة من أهل التأويل عليه".

ما فضل العشر من ذي الحجة

ويهتم المسلمون في البحث والتساؤل عن، فضل العشر من ذي الحجة، ما فضل العشر من ذي الحجة، وهي أيام عشر ذي الحجة ولياليها أيام شريفة ومفضلة، يضاعف العمل فيها، ويستحب فيها الاجتهاد في العبادة، وزيادة عمل الخير والبر بشتى أنواعه، فالعمل الصالح في هذه الأيام أفضل من العمل الصالح فيما سواها من باقي أيام السنة.

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