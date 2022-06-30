فضل العشر من ذي الحجة، يبدأ شهر ذي الحجة اعتبار من اليوم الخميس 30 يونيو 2022، 1- ذي الحجة 1443 هـ، إذ يتساءل المسلمون عن فضل العشر من ذي الحجة، فهي أيام يحرص المسلمون في كل مكان على استثمارها، فهي من أهم الأيام التي تمر على المسلمين، لما تحمله في طياتها من أجر وثواب عظيمين، ويسعى المسلم لاستثمار هذه الأوقات في الأعمال الصالحة والخيرة، بهدف نيل الأجر والثواب العظيمين من الله سبحانه وتعالى.
فضل العشر الأوائل من ذي الحجة مكتوبة
بدأنا اليوم الأول من شهر ذي الحجة 1443 هجري، وهو أمر دفع المسلمين بكثرة للبحث عن، فضل العشر من ذي الحجة، وهي من أهم أيام العام، حيث تزيد الحسنات ويكفر الله عن السيئات، لاسيما وأن فيها يوم عرفة الذي صيامه يكفر ذنوب سنتين، لهذا ترفق لكم وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، فضل العشر الأوائل من ذي الحجة مكتوبة، لتعم أكبر فائدة بين المسلمين فيما يخص هذا الموضوع.
ثريد أدعية ليوم عرفه يوم الأمنيات— سِـ عة🌾- (@Miliilli6) June 30, 2022
فضلوها بتحتاجونها
ولا تنسوني من دعاكم🤍#عشرة_ذي_الحجة
#صيام_العشر pic.twitter.com/UNZR4Da3FT
فضل العمل الصالح في العشر من ذي الحجة
ويبحث المسلمون عن، فضل العمل الصالح في العشر من ذي الحجة، إذ إن هناك أعمال يستحب القيام بها في العشر من ذي الحجة، منها الصيام والصدقة والحج وبر الوالدين وتكثيف الصلوات والعبادات، حيث إن فضل العشر من ذي الحجة كبير عند الله تعالى، فالذي يصوم هذه الأيام ويعمل الصالحات فإن له الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى، لهذا هي أيام مهمة بالنسبة لكل المسلمين.
فضل أيام العشر:— صدقه جاريه لفقيدنا الغالي أبو محمد (@iVTIEpHHvQ7Siwh) June 28, 2022
فيها فضل كبير، وأجر عظيم، والعبادات، والطاعات، والأعمال فيها مضاعفة، ويستحبّ فيها الصيام، والإكثار من التسبيح، والتحميد، والتمجيد، والتهليل، والتكبير، وذكر الله عزّ وجل، وشكره #عشرة_ذي_الحجة pic.twitter.com/KXgUMJxC0G
أهل الهمّة— 𓂆 ﮼بَسَّـام﮼ (@Prince_smsm1995) June 29, 2022
ختمة العشر الأوائل من ذي الحجة❤️ pic.twitter.com/OCJKbtbM7u
فضل عشر ذي الحجة في القرآن
ويتساءل المسلمون في كل مكان في جميع البلدان العربية والإسلامية والأوروبية، عن فضل عشر ذي الحجة في القرآن، ونرفق لكم الإجابة خلال هذه المقالة، وكما جاء قول الحق تبارك وتعالى: {وَالْفَجْرِ * وَلَيَالٍ عَشْرٍ} (سورة الفجر: الآيتان 1 – 2). وقد أورد الإمام الطبري في تفسيره لهذه الآية قوله: " وقوله: " وَلَيَالٍ عَشْرٍ “، هي ليالي عشر ذي الحجة، لإجماع الحُجة من أهل التأويل عليه".
ها قد اقتربت نفحات العشر من ذي الحجّة🕋☁️— شـَذا🌸| S h a t h a (@Sh42_i) June 27, 2022
وحتى نستشعِر كيف أنها من أعظم الأيام، نحتاج أن نعرِف فضائلها أولًا🌟:
-رسم رقمي 🌱 pic.twitter.com/koL8KRkIUD
🕋اللهم بلغنا خير ايام الدنيا ..— ام محمد (@omm7md987) June 30, 2022
العشر من ذي الحجه ..
واجعل لنا دعوه لا ترد ..
ورزقاً لا يعد ..🕋
ونغفر وعفو وتبلغنا جنتك ..🕋 pic.twitter.com/BhZluTSp0x
ما فضل العشر من ذي الحجة
ويهتم المسلمون في البحث والتساؤل عن، فضل العشر من ذي الحجة، ما فضل العشر من ذي الحجة، وهي أيام عشر ذي الحجة ولياليها أيام شريفة ومفضلة، يضاعف العمل فيها، ويستحب فيها الاجتهاد في العبادة، وزيادة عمل الخير والبر بشتى أنواعه، فالعمل الصالح في هذه الأيام أفضل من العمل الصالح فيما سواها من باقي أيام السنة.