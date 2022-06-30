فضل العشر من ذي الحجة، يبدأ شهر ذي الحجة اعتبار من اليوم الخميس 30 يونيو 2022، 1- ذي الحجة 1443 هـ، إذ يتساءل المسلمون عن فضل العشر من ذي الحجة، فهي أيام يحرص المسلمون في كل مكان على استثمارها، فهي من أهم الأيام التي تمر على المسلمين، لما تحمله في طياتها من أجر وثواب عظيمين، ويسعى المسلم لاستثمار هذه الأوقات في الأعمال الصالحة والخيرة، بهدف نيل الأجر والثواب العظيمين من الله سبحانه وتعالى.

فضل العشر الأوائل من ذي الحجة مكتوبة

بدأنا اليوم الأول من شهر ذي الحجة 1443 هجري، وهو أمر دفع المسلمين بكثرة للبحث عن، فضل العشر من ذي الحجة، وهي من أهم أيام العام، حيث تزيد الحسنات ويكفر الله عن السيئات، لاسيما وأن فيها يوم عرفة الذي صيامه يكفر ذنوب سنتين، لهذا ترفق لكم وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، فضل العشر الأوائل من ذي الحجة مكتوبة، لتعم أكبر فائدة بين المسلمين فيما يخص هذا الموضوع.

ثريد أدعية ليوم عرفه يوم الأمنيات

فضلوها بتحتاجونها

ولا تنسوني من دعاكم🤍#عشرة_ذي_الحجة

#صيام_العشر pic.twitter.com/UNZR4Da3FT — سِـ عة🌾- (@Miliilli6) June 30, 2022

فضل العمل الصالح في العشر من ذي الحجة

ويبحث المسلمون عن، فضل العمل الصالح في العشر من ذي الحجة، إذ إن هناك أعمال يستحب القيام بها في العشر من ذي الحجة، منها الصيام والصدقة والحج وبر الوالدين وتكثيف الصلوات والعبادات، حيث إن فضل العشر من ذي الحجة كبير عند الله تعالى، فالذي يصوم هذه الأيام ويعمل الصالحات فإن له الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى، لهذا هي أيام مهمة بالنسبة لكل المسلمين.

فضل أيام العشر:



فيها فضل كبير، وأجر عظيم، والعبادات، والطاعات، والأعمال فيها مضاعفة، ويستحبّ فيها الصيام، والإكثار من التسبيح، والتحميد، والتمجيد، والتهليل، والتكبير، وذكر الله عزّ وجل، وشكره #عشرة_ذي_الحجة pic.twitter.com/KXgUMJxC0G — صدقه جاريه لفقيدنا الغالي أبو محمد (@iVTIEpHHvQ7Siwh) June 28, 2022

أهل الهمّة

ختمة العشر الأوائل من ذي الحجة❤️ pic.twitter.com/OCJKbtbM7u — 𓂆 ﮼بَسَّـام﮼ (@Prince_smsm1995) June 29, 2022

فضل عشر ذي الحجة في القرآن

ويتساءل المسلمون في كل مكان في جميع البلدان العربية والإسلامية والأوروبية، عن فضل عشر ذي الحجة في القرآن، ونرفق لكم الإجابة خلال هذه المقالة، وكما جاء قول الحق تبارك وتعالى: {وَالْفَجْرِ * وَلَيَالٍ عَشْرٍ} (سورة الفجر: الآيتان 1 – 2). وقد أورد الإمام الطبري في تفسيره لهذه الآية قوله: " وقوله: " وَلَيَالٍ عَشْرٍ “، هي ليالي عشر ذي الحجة، لإجماع الحُجة من أهل التأويل عليه".

ها قد اقتربت نفحات العشر من ذي الحجّة🕋☁️

وحتى نستشعِر كيف أنها من أعظم الأيام، نحتاج أن نعرِف فضائلها أولًا🌟:



-رسم رقمي 🌱 pic.twitter.com/koL8KRkIUD — شـَذا🌸| S h a t h a (@Sh42_i) June 27, 2022

🕋اللهم بلغنا خير ايام الدنيا ..

العشر من ذي الحجه ..

واجعل لنا دعوه لا ترد ..

ورزقاً لا يعد ..🕋

ونغفر وعفو وتبلغنا جنتك ..🕋 pic.twitter.com/BhZluTSp0x — ام محمد (@omm7md987) June 30, 2022

ما فضل العشر من ذي الحجة

ويهتم المسلمون في البحث والتساؤل عن، فضل العشر من ذي الحجة، ما فضل العشر من ذي الحجة، وهي أيام عشر ذي الحجة ولياليها أيام شريفة ومفضلة، يضاعف العمل فيها، ويستحب فيها الاجتهاد في العبادة، وزيادة عمل الخير والبر بشتى أنواعه، فالعمل الصالح في هذه الأيام أفضل من العمل الصالح فيما سواها من باقي أيام السنة.