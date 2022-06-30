بالفيديو الاحتلال يعتقل القيادي في الجهاد الإسلامي طارق قعدان من جنين

اعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" صباح اليوم الخميس 30/6/2022، القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية طارق قعدان من منزله في بلدة عرابة القريبة من جنين بالضفة المحتلة.

ووفقاً لمراسلنا، فقد اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عرابة، وداهمت منزل القيادي قعدان، وعاثت فيه فساداً، قبل أن تعتقله.

والقيادي قعدان، أسير محرر، أمضى في سجون الاحتلال ما مجموعة 11 عاماً ونصف، خاض خلالها إضراباً عن الطعام استمر 85 يومًا.

جدير بالذكر أن الأسير طارق قعدان ولد بتاريخ 27/10/1972م؛ وهو متزوج وأب لخمسة أبناء؛ وهو من بلدة عرابة قضاء جنين شمال الضفة المحتلة.

ووجهت سلطات الاحتلال تهمة الانتماء والعضوية في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين وصدر بحقه حكماً بالسجن لمدة ثلاثة أشهر وفوجئ يوم الإفراج عنه بتحويله للاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر، ليعلن بتاريخ 01/08/2019م عن شروعه في إضراب مفتوح عن الطعام رفضاً لهذا القرار.

وسبق أن أمضى في سجون الاحتلال ما يزيد عن عشر سنوات خلال اعتقالات سابقة على خلفية انتمائه ونشاطاته في صفو حركة الجهاد الإسلامي، وهو من أوائل من خاضوا معركة الإضراب عن الطعام ضد سياسة الاعتقال الإداري.