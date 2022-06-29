قرار مصري جديد بتسهيل سفر المواطنين من غزة عبر معبر رفح

كشفت شركة "هلا" للاستشارات والخدمات السياحية، مساء اليوم الأربعاء 29 يونيو 2022، عن توجيهات جديدة بتسهيل سفر الفلسطينيين من قطاع غزة عبر معبر رفح البري ذهابًا وإيابًا.

وبيّنت الشركة المصرية عبر صفحتها في "فيس بوك"، أن هذه التوجيهات صدرت من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، كمبادرة لرفع الأعباء والمعاناة عن الفلسطينيين.

ووفق الشركة فإنه تقرر البدء بنقل المسافرين الفلسطينيين من خلال أتوبيسات مكيفة بأسعار رمزية لتخفيف الأعباء عن الفلسطينيين اعتبارًا من يوم السبت 2 يوليو 2022.

من جانيها، قال مصادر مطلعة: "بعد جهود بدأت منذ عام 2019 الماضي سيتم سفر المسافرين الفلسطينيين من قطاع غزة إلى القاهرة والعكس عبر شركة هلا للاستشارات والخدمات السياحة لمن يرغب بذلك عبر باصات 50 راكب بسعر 35$ للمغادرة وكذلك 35 $ للوصول وسيكون الوصول والمغادرة في نفس اليوم؛ وننوه بأن التعامل مع المسافرين من خارج البوابة الخارجية لمعبر رفح في الجانب المصري ولا علاقة لذلك بتنسيق هلا".

وأضافت المصادر: "بمعنى أنه لن يسمح للشباب الذكور من سن 18-40 عامًا بالدخول باستثناء من لديه تنسيق أو يحمل جواز أجنبي أو فيزا أو تأشيرة أو اقامات أو تحويلة مرضية ما عدا فيز تركيا السياحية".

وتابعات : "سيكون التسجيل مبدئيا من خلال شركة هلا لحين توفير نقاط تسجيل جديدة للشركة وسيتم نشر تفاصل جديدة خلال الساعات القادمة".

وختمت بالقول: "كذلك سيتم السماح للذكور المرافقين للعائلات لمن هم من سن 40 عامًا فما فوق بدخول الأراضي المصرية دون ترحيل كما كان سابقًا لبعض حالات الشباب الذين كان يتم فصلهم عن أسرهم وترحيلهم".



