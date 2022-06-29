نجم مغربي يقاضي مدرب المنتخب خليلوزيتش

ذكرت تقارير إعلامية مغربية، أن النجم المغربي السابق، مصطفى حجي، وضع شكوى لدى محكمة بمدينة مراكش ضد المدير الفني الحالي لـ"أسود الأطلس"، البوسني وحيد خليلوزيتش، بتهمة السب والقذف.

وكشف موقع "سبور1" المغربي، أمس الثلاثاء، أن حجي، الذي كان مساعدا لخليلوزيتش في المنتخب المغربي قبل استبعاده، تقدم بهذه الشكوى، بعد التبريرات التي قدمها المدرب البوسني، خلال إحدى المؤتمرات الصحفية، والتي تحدث فيها عن السبب الذي جعله يبعد حجي من طاقمه.

وأكد خليلوزيتش حينها أن حجي صنع له بعض المشاكل مع اللاعبين خلال مشاركة المغرب الأخيرة في نهائيات بطولة كأس أمم إفريقيا بالكاميرون، والتي خرج منها "أسود الأطلس" من الدور ربع النهائي على يد المنتخب المصري.

ومن جهتها، ذكرت صحيفة "المنتخب"، أنه من المنتظر أن يمثل المشتكى به "خليلوزيتش" أمام هيأة المحكمة في السابع من يوليوز المقبل.

وكان حجي أكد في تصريحات سابقة، أن بقاء خليلوزيتش مسؤولا عن الطاقم الفني للمنتخب المغربي لن يفيد "أسود الأطلس" في شيء، لاسيما وأنه لا يساير عقلية اللاعبين الشباب، كونه رجل متقدم في السن، ولا يتعامل بشكل جيد مع أدواته.ريا