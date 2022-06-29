الرابطة الإسلامية تنظم برنامج تدريبي لكادر الجامعات بمحافظة الوسطى

نظمت الرابطة الإسلامية برنامج تدريبي استهدف منسقات وأعضاء الجامعات بعنوان "صانعات التميز والنجاح "٤" في قاعة الشقاقي وسط قطاع غزة.

افتتحت الدورة أ. عبير منصور منسقة ملف الجامعات في الإقليم بالترحيب بالضيوف، مبينة أنَّ الهدف من هذا التدريب هو تعزيز التواصل بين الأعضاء، صقل شخصية الكادر العامل والنهوض بمستوى الأداء المهني والارتقاء بهنَّ.

وتحدث مدرب التنمية البشرية الدكتور هاني فارس خلال اليوم التدريبي الأول والذي استمر لأربع ساعات عن: فن الاتصال والتواصل والتأثير بالآخرين، أنواع القيادة وصفات القيادي الناجح وكذلك العمل ضمن روح الفريق، متطرقاً إلى أهمية الثقافة والقراءة الواعية في شتى المجالات.

وتطرق الشيخ درويش الغرابلي خلال اليوم التدريبي الثاني لمحاور عدة منها: فن الخطابة والتأثير بالآخرين، كيفية كتابة الخطبة وطريقة الإلقاء، قوة التأثير والإقناع وضرورة التحلي بجميل الألفاظ وحسن التعامل والابتسامة التي تُحدث التأثير الكبير في نفوس المدعوين، وأضاف: يجب أن تمتلكنَّ مفاتيح القلوب وإظهار الأخلاق الإسلامية مع من تدعوهن، وذلك بالسير على خطى النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح.