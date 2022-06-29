متي اول ايام عيد الاضحي في المغرب 2022 – 1443؟

موعد عيد الاضحى المبارك في المغرب 2022-1443، عيد الأضحى من الاعياد المباركة التي يعمل عدد كبير جدا من المسلمين على التقرب من بعضهم البعض والعمل علي نشر السعادة والمحبة والمغفرة ، وذلك عن طريق ذبح الاضحية والعمل على توزيعها وذلك من اجل نشر الفرحة في قلوب الجميع خصوصا في ذلك الفترة الصعبة الذي يمر بها العالم بالكامل ، وبعد انتشار وباء كورونا الذي جعل المواطنين في حالة حزن شديدة جدا وجعلهم غير قادرين على الخروج من المنازل والعمل بالشكل الطبيعي ، لذلك يساعد المواطنين الاغنياء المواطنين الفقراء بأكثر من طريقة.

موعد اول ايام عيد الأضحى في المغرب 1443 / 2022

و أشارت مجموعة من المصادر الخاصة بنا ان فاتح شهر ذي الحجة يوم 30 من شهر يونيو لعام 2022 ، ومن المقرر ان تأتي وقفة عرفات يوم 8 من شهر يوليو ، وأن يكون عيد الأضحى المبارك يوم السبت القادم الموافق 9 من شهر يوليو من نفس السنة ، نتمنى ان يكون عيد سعيد عليك وعلى من تحب ، وكل عام وانتم بخير.