"مهجة القدس": الأسير محمد طوباسي يتعرض لتحقيق قاسٍ في مركز تحقيق الجلمة

أكدت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى، أن الأسير المجاهد محمد حسام سعيد طوباسي (41 عامًا) من مخيم جنين شمال الضفة المحتلة، يتعرض لتحقيق قاسٍ في مركز تحقيق الجلمة بتهمة الاشتباه بقتل جندي صهيوني أثناء اقتحام قوات الاحتلال للمخيم بتاريخ 13/05/2022م لاعتقال الناشط في حركة الجهاد الإسلامي محمود مرعب "الدبعي".

وأفاد الأسير محمد طوباسي في رسالة وصلت مهجة القدس نسخةً عنها، أن التحقيق ما زال مستمرًا معه حتى الآن بتهمة الاشتباه بقتل الجندي في مخيم جنين، واصفًا التحقيق معه بالقاسي حيث يستمر لساعات طويلة من الساعة العاشرة صباحًا حتى العاشرة ليلًا وهو على نفس الكرسي ويداه مقيدتان للخلف، ويحاول المحققين الضغط عليه نفسيًا، ويتابع التحقيق معه ما يسمى رئيس جهاز (الشاباك) الصهيوني بنفسه، وهو ينفي التهم الموجهة ضده.

وأوضحت مهجة القدس أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير محمد طوباسي بتاريخ 24/05/2022م وذلك بعد أن اقتحمت مدينة ومخيم جنين وحاصرت منزل عائلته في حي الهدف بالمخيم وداهمته بعد خلع أبواب المنازل والشقق السكنية للأسير محمد وأشقائه وقاموا باحتجاز شقيقه إياد والتحقيق معه ميدانيًا، ومن ثم طالبوا عبر مكبرات الصوت محمد بتسليم نفسه.

جدير بالذكر أن الأسير محمد طوباسي ولد بتاريخ 01/02/1981م، وهو متزوج وأب لثلاثة أطفال، وهو أسير محرر أمضى ما يقارب 8 سنوات في سجون الاحتلال، وهو يعمل ضابطًا في جهاز الأمن الوقائي التابع للسلطة الفلسطينية، وهو شقيق الشهيدين أحمد وإسلام، وشقيق الأسير سعيد الطوباسي المحكوم بالسجن 31 مؤبدًا بالإضافة إلى 50 عامًا بتهمة الانتماء لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين ومسئوليته المباشرة عن عملية كركور التي نفذها الاستشهاديين المجاهدين أشرف صلاح الأسمر ومحمد فوزي حسنين بتاريخ 21/10/2002م وأدت إلى مقتل (14) جندي صهيوني وعشرات الإصابات، وعملية مجدو التي نفذها الاستشهادي المجاهد حمزة عارف حسن السمودي بتاريخ 05/06/2002م وأدت إلى مقتل (17) جندي صهيوني وعشرات الإصابات، والتي نفذتهما سرايا القدس.