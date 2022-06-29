لجنة جودة بعثة الحج تُتابع ميدانيًا الالتزام في إدارة موسم الحج

شرت لجنة المتابعة والجودة في بعثة الحج الفلسطينية بغزة مهامها وأعمالها الميدانية لمتابعة مدى التزام جميع الجهات والبعثات واللجان المختصة بالمعايير وبمهام عملها في إدارة موسم الحج، لضمان نجاح الموسم على أكمل وجه سيما في تقديم الخدمة اللازمة والمناسبة لضيوف الرحمن من حجاج قطاع غزة.

وقال رئيس اللجنة أسعد مشتهى: "من اللحظات الأولى لبدء إجراءات وترتيبات موسم الحج الحالي شكلت وزارة الأوقاف هذه اللجنة، للوقوف على كافة التفاصيل في جميع مراحل الموسم لضمان نجاح الموسم على أكمل صورة".

وتابع: "بدأنا أعمالنا في اللجنة بوضع خطة عمل تسير بمسارين متوازيين ما بين التقييم والتقويم المباشر بالتواصل مع كافة الجهات المعنية، بحيث لا يقتصر عملنا على تسجيل الملاحظات فقط، بل معالجة أي إشكاليات طارئة فوراً".

وأوضح رئيس اللجنة أنه بعد وصول الحجاج لمكة واستقرارهم في الفنادق المستأجرة لهم، وممارسة البعثات أعمالها أجرت اللجنة جولة ميدانية على غرف الفنادق للتأكد من مدى الالتزام بالمعايير والشروط وفق العقود الموقعة، من حيث توفر التكييف، الثلاجات، الغسالات، السخان الكهربائي، خزانات المياه، الاسرة والشراشف، الانترنت، النظافة، الصيانة اللازمة، مواد النظافة وغيرها.

وأشار إلى أنه تمت زيار البعثة الطبية والتأكد من مدى سعة العيادات الطبية في الفنادق، وتوفر الأدوية، والتعامل مع الحالات المرضية.

وأضاف: "قمنا بمتابعة أداء الوعاظ والإداريين والأطباء والإعلاميين والشركات، وحتى الآن جهود كافة البعثات مميزة، والجميع حريص على خدمة الحجاج وتوفير سبل الراحة لهم".

منوهًا بأنه تم التأكد من مدى الالتزام في عقود الحافلات المخصصة لنقل الحجاج، من حيث نوعيتها وجودتها حسب العقد المبرم، كذلك التأكد من تفعيل كاميرات التسجيل للحفاظ على أمن وسلامة الحجاج في الفنادق.

وأكد مشتهى أن اللجنة ستستكمل عملها على مدار الأيام القادمة حتى انتهاء موسم الحج من حيث متابعة الالتزام بالعقود الموقعة المتعلقة بالمشاعر المقدسة عرفات ومنى، والتزام جميع البعثات واللجان والجهات المختصة باداء دورها ومهامها المناطة بها، مشيرًا إلى أنه تم معالجة عدد من الإشكاليات الطارئة في الفنادق بالتنسيق والتعاون مع رئاسة بعثة الحج.