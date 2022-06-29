متابعة العمل الحكومي: صرف راتب شهر 6 قبل عيد الأضحى المبارك بنفس النسبة والآلية المعتمدة

عقدت متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة جلستها الأسبوعية اليوم الأربعاء، حيث ناقشت عدداً من المذكرات والتقارير المقدمة من الوزارات والمؤسسات الحكومية.

و استمعت متابعة العمل الحكومي إلى تقرير مفصل من وزارة الأوقاف والشئون الدينية حول جهود بعثة الحج في خدمة حجاج قطاع غزة وتوفير كل سبل الراحة لهم، كما اطلعت اللجنة على سير الاختبارات النهائية للثانوية العامة ومجمل الجهود الحكومية لاتمامها دون أية معيقات، وتوقفت عند بعض المحاولات الفردية التي تم ملاحظتها للتشويش على سير الامتحانات وازعاج الطلبة في اللجان، وأوعزت للجهات المختصة باتخاذ الإجراءات الكفيلة للمعالجة، متمنية التوفيق والنجاح لطلابنا.

وناقشت المتابعة في جلستها الأسبوعية اليوم الأربعاء عددًا من المذكرات والتقارير المقدمة من الوزارات والمؤسسات الحكومية، وأقرت محضر اجتماع لجنة البنية التحتية، فيما أحالت عدداً من المقترحات المقدمة للوزارات المعنية للدراسة والإفادة بالرأي.

وقررت ما يلي:

تقديم مبلغ مالي بقيمة (200$) بمناسبة عيد الأضحى المبارك، اسنادا ودعما لذوي شهداء عدوان 2014م.

تكليف وزارة المالية بصرف مبلغ مليون شيكل قبل عيد الأضحى المبارك، لدعم رواتب موظفي الهيئات المحلية.

تخصيص مبلغ مالي لتنفيذ أعمال التسوية في معبر رفح البري (البوابة الفلسطينية المصرية).

تخصيص مبلغ مالي لتنفيذ المرحلة الثانية من تطوير مبنى ترخيص الشمال.

اعتماد حزمة المشاريع الخاصة بمحافظة رفح لتحسين الحالة المرورية، على أن يتم تمويلها من صندوق السلامة المرورية.

الموافقة على تأجير قطعة أرض لمجلس الخدمات المشترك لإدارة النفايات الصلبة لمحافظتي الشمال وغزة، بغرض استخدامها محطة لترحيل النفايات .

إحالة تقرير اللجنة الفنية الخاصة لدراسة تشغيل محطة معالجة المياه العادمة في رفح إلى لجنة إدارة المشاريع الإستراتيجية.

المصادقة على توصيات اللجنة الخاصة بالإفراج عن نزلاء ضمن مكرمة عيد الأضحى المبارك.

الموافقة على مبادرة التحصين المجتمعي المقدمة من اللجنة الوطنية لتعزيز السلوك القيمي.

إقرار توصيات اجتماع خلية الأمن الغذائي، الخاصة بمتابعة الأسعار ومراقبة المخزون السلعي.

اعتماد التوصيات المقدمة بشأن تطوير أداء الجمعيات والمؤسسات الخيرية والإغاثية العاملة في قطاع غزة.

صرف راتب شهر 6/2022م قبل عيد الأضحى المبارك بنفس النسبة والآلية المعتمدة.