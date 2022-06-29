وزارة الأشغال تصدر تنويهاً حول حول تصدع برج "السوسي"

أصدرت وزارة الأشغال العامة والإسكان في غزة اليوم الأربعاء بيانا بخصوص ظهور تصدع إنشائي في برج السوسي الواقع قرب مفترق الصناعة.

وقالت الوزارة إنها تابعت الفيديو الذي انتشر أمس الثلاثاء، عبر وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص ظهور تصدع إنشائي في برج السوسي الواقع في مدينة غزة قرب مفترق الصناعة.

وبناء عليه تؤكد وزارة الأشغال العامة والإسكان ما يلي:

1- المبنى الذي ظهر في الفيديو هو عبارة عن برجين وبينهما فاصل تمدد طبيعي، حيث أنه كان مغطى وتكشف نتيجة الاهتزازات التي تولدت من الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة 2021، على خلاف ما قيل أنه تصدع وانشقاق إنشائي.

2- قامت الطواقم الفنية بالوزارة المختصة سابقًا بمتابعة المبنى وعمل زيارات ميدانية متكررة للبرجين لمتابعة ومراقبة أي تطور من شأنه أن يؤثر على السلامة الإنشائية لهما، ولم يتم تسجيل أي ملاحظة تذكر.

3- تبذل الوزارة جهودًا لإدراج البرجين ضمن المنح القادمة لترميمهما بعد تعرضهما للضرر جراء عدوان 2021.

4- تهيب الوزارة بالإعلاميين بضرورة التأكد من أي خبر متعلق بسلامة المباني والإنشاءات من قبل الجهات المختصة، قبل نشرها على وسائل التواصل حفاظا على السلم المجتمعي وسلامة المواطنين.