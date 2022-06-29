"إسرائيل" تعتزم مطالبة بايدن بتزويد السعودية بأشعة ليزر للدفاع الجوي

أفادت القناة 12 العبرية، أن حكومة الاحتلال تعتزم مطالبة الرئيس الأمريكي جو بايدن للموافقة على تسليم نظام دفاع جوي إسرائيلي يعمل بالليزر إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

وقالت القناة العبرية: إن الخطة ستشهد تسليم النظام Iron Beam، إلى المملكة العربية السعودية والإمارات، وهو أحدث نظام دفاعي في إسرائيل ويعتبر الوسيلة الأقل تكلفة لإسقاط الطائرات بدون طيار والصواريخ.

إلى ذلك، قال المراسل الأمريكي مايك واجنهايم، إن هذا يبعث برسالة إلى طهران مفادها أن التحالف الإسرائيلي العربي جاد ومتنامي، وأن الإيرانيين سيضطرون إلى التفكير مرتين أو ربما ثلاث مرات قبل أن يتخذوا خطوتهم التالية".

وفي نفس السياق، أشارت إدارة الرئيس الأمريكي إلى اهتمامها بالتوسع في اتفاقيات التطبيع التي تم التوصل إليها بين إسرائيل والدول العربية في ظل الإدارة الأمريكية السابقة، ويُنظر إلى صفقة الشعاع الحديدي المحتملة على أنها خطوة في هذا الاتجاه.

وتم تصميم نظام دفاع جوي إسرائيلي يعمل بالليزر وتصنيعها بواسطة أنظمة رافائيل الدفاعية، وتم الكشف عنها في معرض سنغافورة الجوي في 11 فبراير/شباط 2014.