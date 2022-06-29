معروف: النيابة العامة أوقفت عدداً من الاشخاص قاموا بالتشويش على سير امتحانات الثانوية العامة

أكد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، سلامة معروف أنه ضمن جهود المؤسسات الحكومية في توفير الظروف المناسبة لطلاب الثانوية العامة، ومنع حالات الازعاج والتشويش وبعض المظاهر السلبية في محيط لجان الامتحانات، عززت الشرطة انتشارها صباح اليوم في الشوارع المحيطة بلجان الامتحانات لتوفير الهدوء.

و أوضح معروف في تصريح له اليوم الأربعاء، أن النيابة العامة قامت بتوقيف عدد من الأشخاص الذين قاموا بالتشويش على سير الامتحانات، ونشر ذلك عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث سيتم اتخاذ المقتضى القانوني معهم وفق الأصول.

و أكد أن وزارة التربية والتعليم اتخذت قراراً بتعديل طبيعة الأسئلة في المواد المتبقية لتعزيز سير الامتحانات وإنهاء بعض الحالات السلبية الشاذة عن مجتمعنا، وتحقيق الهدف المعياري من الاختبارات.