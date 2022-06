رسائل وعبارات تهنئة بالعشر الأوائل من ذي الحجة 2022

يبحث الكثير عن رسائل وعبارات تهنئة بالعشر الأـوائل من ذي الحجة 2022، وهي رسائل معايدة بالعشر الأوائل من ذي الحجة، وتهنئة وعبارات مبارك عليكم العشر الاوائل من ذي الحجة 2022، مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، ويوم عرفة 2022، حيث يحرص الناس على مبارك عوائلهم بالعشر الاوائل من ذي الحجة 2022، لذا يحرص الكثير على نشر رسائل تهنئة بالعشر الاوائل من ذي الحجة 2022.

رسائل وعبارات تهنئة بالعشر الاوائل من ذي الحجة 2022

أجمل رسائل وعبارات تهنئة بالعشر الاوائل من ذي الحجة 2022 هي ما سنقوم بالحَديث عنه ضمن الفَقرات والسّطور الآتية، تعزيزًا لأهميّة هذا الشّهر الفضيل، وتقديرا للقيمة الدينيّة العظيمة التي أوصى بها رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- حيث يُعتبر شهر ذو الحجّة من الشّهور المُباركة التي فضلّها الله على بقيّة أيَّام وشهور العام الأخرى، وعبر موقع محتويات نُسلّط الضّوء على تهنئة بدخول عشر ذي الحجة 1443/2022 وعلى أجمل كلمات وبوستات بمُناسبة شهر ذو الحجّة 2022.

عبارات تهنئة بالعشر الاوائل من ذي الحجة 2022

تحمل تلك العبارات بين سُطورها الكثير من مَشاعر الفَرحة التي يُعبّر من خِلالها المُسلم عن محبّته وامتنانه لأخيه المُسلم وبوستات مع تلك النَّفحات الإيمانيّة، وأجمل مُعايدة بشهر ذو الحجة:

أخي الغالي، بسم الله نستقبل برفقتكم مُناسبة العشر الأوائل من شهر ذو الحجّة، تلك التي فضّلها الله تعالى على بقيّة أيام الدّنيا لتكون المناسبة الأعظم التي تستحقّ ما لها من تهنئة.

إنّ جميع الحُروف والكلمات تعجز عن رسم ملامح الفرحة التي تسكن قلبي في تك الأيّام الطّيبة، فأسأل الله تعالى أن يُبارك لنا ولكم في تلك المناسبة، وأن يكتب لنا ولكم التّوفيق والسّعادة مع كلّ خطوة.

في أيّام الخير، يطيب لنا أن نُبارك لصُحبة الخير، وأن نسأل الله تعالى التّوفيق والسّداد في كلّ خطوة من خطوات هذه العشر الطّيبة، أعادها الله علينا وعليكم بالخير واليُمن والبركات.

رسائل معايدة بالعشر الاوائل من ذي الحجة 2022

تزيد تلك الرّسائل من فرحة الأيّام الطّيبة، وتزيد من مستوى التَّفاعل الإيجابي ما بين المُسلمين، فتحرص القلوب على تناولها بأجمل الكلمات والعبارات، وفي ذلك يُقال:

صديقي الغالي، مع نفحات الخير طاب لهذا القلب أن يُبارك لكم وأن يتمنّى عليكم من الله تعالى التّوفيق والسّلامة في كل ساعة من ساعات هذا الشّهر، وكلّ عام وأنتم بخير.

إنّ شهر ذو الحجة هو موسم الخير الذي نحمد الله على أن جعلنا من أهله، وجعلَ لنا نصيبًا من خيراته، فاللهم لا تصرفها عنّا إلّا وقد غَفر لنا ما تقدّم من ذنوبنا وما تأخّر، أعادها الله علينا وعليكم بالخير.

يُسعدني يا صديقي الغالي أن أكتب فيك أجمل الكلمات بمناسبة عظيمة الشّأن في قلبي، سائلًا المولى أن يُبارك لنا ولكم في تلك المُناسبة وأن يكتب علينا وعليكم الخير والسّلامة.

بكامل المحبّة أُبارك لكَ يا صديقي الغالي دخول العشر الأوائل، تلك التي فضّلها الله تعالى على بقيّة أيّام الدّنيا، فكلّ عام وأنتم بخير بألف خير، دُمتم في رعاية الله وتوفيقه.

أجمل تهنئة بالعشر الاوائل من ذي الحجة 2022

تطيب التّهاني التي تُقال في مناسبة شهر ذو الحجّة وتزيد من حالة المحبّة والوفاق بين الأهل والأحبّة، وقد تعدّدت تلك الكلمات والعبارات في أشكالها، وأجمل ما قيل فيها:

اللهم إنّها أيّام الخير التي طالَ انتظار قلوبنا لها، نستودعك فيها كلّ هم، ونستودعكَ فيها كلّ حُزن، اصرف عنّا الهُموم والخَطايا، واجعلنا من عِبادك الصّالحين في الدّين والدّنيا يا ربّ العرش العظيم.

اللهم نحمدك على نعمة الأمان، ونستغفرك عن كلّ تقصير يا حنّان يا منَّان، اللهم نسألك مع نفحات الخير القادمة من شهر ذو الحجّة أن تجعل لنا من كلِّ همٍ فرجًا، ومن كلِّ ضيقِ مخرجًا.

اللهم مع فرحة العشر الأوائل من شهر ذو الحجّة، نسألك أن تُبارك لنا ولأهلينا الكِرام، وأن لا تحرمنا من نعمة وصالهم في كلّ مناسبة، وفي كلّ عام، أعادها الله علينا وعليكم بالخير واليُمن والبركات.

اللهم نسألك أن تُبارك لأهلي الطّيبين، وأصدقائي الكِرام بمناسبة العشر الأوائل من شهر ذو الحجّة، اللهم مع نهار عرفة أسألك أن تجعل لنا نصيبًا من المغفرة، اجعلنا ممّن نظرة إليهم نظرة رضى، فغفرت لهم الذّنوب.

مسجات تهنئة بالعشر الأوائل من ذي الحجة 2022

تتولّى تلك الرّسائل على بساطتها مسؤوليّة نقل أمانة المحبّة والنوايا الطيّبة بين الأهل والأحباب، وتزيد من تلك المَشاعر الأنيقة التي تجمع الأهل والأصدقاء، وأجمل مسجات تهنئة ذي الحجة:

بحروف معطّرة بماء الورد والياسمين، أُبارك لكم مناسبة شهر ذو الحجّة، وأسأل الله تعالى أن يجعلها فرحة العُمر التي تطيب بها الأيّام وترتقي معها الآمال والاحلام، كلّ عام وأنتم بخير.

بسم الله والحمد لله، نستفتح معكم هذه الأيّام الطّيبة، التي نحمد الله فيها على نعمة التَّوفيق والأمان، ونسأله تعالى أن يُبارك لنا ولكم، وأن يجعلنا من النّاجين من عذاب الآخرة، ومن فتنة الدّجال.

مع بداية شهر ذو الحجّة، نحمد الله على تمام الفضل، ونشكره على أن بلّغنا هذه النفحات الإيمانيّة واختارنا لها، فاللهم ثبّت قلوبنا على ما فيه الخير والأمان، واصرف عنّا كلّ شر.

تهنئة بالعشر الأوائل من ذي الحجة بالإنجليزي 2022

تُعتبر اللغة الإنجليزية من اللغات العالميّة المهمّة، وهي اللغة الرّسميّة لعدد واسع من المُسلمين حولَ العالم، ويجري تناولها في عبارات التهنئة بكثير من الصيغ والأشكال، أجملها:

العبارة: On the occasion of receiving the month of Dhul-Hijjah, we congratulate you, and we wish you success and safety with each day of this blessed month.

الترجمة: بمناسبة استقبال شهر ذو الحجّة نُبارك لكم، ونتمنّى عليكم التوفيق والسّلامة مع كل يوم من أيّام هذا الشّهر المُبارك.

العبارة: The occasion of the month of Dhul-Hijjah is the most beautiful occasion in which letters and words are sweetened, so we bless you on it and ask God to make it a window to goodness and sincere repentance.

الترجمة: إنّ مناسبة شهر ذو الحجّة هي المناسبة الأجمل التي تطيب بها الحُروف والكلمات، فنبارك لككم فيها ونسأل الله أن يجعلها نافذة للخير والتوبة النصوحة.

العبارة: On the occasion of the first ten days of the month of Dhul-Hijjah, we thank God for the blessing of success and the blessing of safe arrival, and we thank God that we tested for what is good.

الترجمة: بمناسبة العشرة الأوائل من شهر ذو الحجّة، نحمد الله على نعمة التوفيق وعلى نعمة الوصول الآمن، ونشكر الله على أن اختبارنا لما فيه الخير.

منشورات تهنئة بالعشر الاوائل من ذي الحجة 2022

يُعتبر شهر ذو الحجّة من أفضل الشّهور عند الله تعالى، وقد شدّد الرّسول المُصطفى والصَّحابة الكِرام على اغتنام ما فيه من الخير، واستنادًا على ذلك يحرص المُسلم على تناوله بأجمل منشورات، ومنها:

إنّ شهر ذو الحجّة هو شهر الخير الذي يُرخي بِظلاله على قلوب المُسلمين ليزيد من تآخيهم ويزيد من تقرّبهم من بعضهم الآخر، فاللهم استودعناك ما فينا من الذّنوب والخطايا، فاصرفها عنّا برحمتك التي وسعت كلّ شيء.

اللهم إنّها أيّام مُباركة تطيب بها الدّنيا وتحلو معها الحياة، اللهم لا تجعل لنا فيها ذنبًا إلّا غفرته، اكتب لنا فيه الصّلاح في شؤون ديننا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا فيها شؤون آخرتنا التي إليها مآبنا يا أرحم الرَّاحمين.

إنّه شهر الخير الذي تطوف به قلوبنا إلى الله تعالى، شاكرين وحامدين له تلك النعمة الجزيلة، فاللهم مع نفحات شهر ذو الحجّة نسألك أن تكتب لنا الخير والسعادة في القوادم من أيّامنا، واجعلنا من الغَانمين فيه.

تغريدات تهنئة بالعشر الاوائل من ذي الحجة تويتر

وعبر منصّة تويتر، يتم تناول مناسبة شهر ذو الحجة بكثير من التَّغريدات والعبارات المميّزة التي تتحدّث عن فضل وقيمة تلك المُناسبة الدينيّة العظيمة، وأبرز تغريدات تويتر عن شهر ذو الحجّة:

بمناسبة استقبال شهر ذو الحجّة، نحمد الله أولًا على تمام الفضل والتوفيق، ونُبارك لصُحبة الخير التي تُعيننا على الخير والثّبات على دين الله، سائلين المولى لكنا ولكم حُسن القُبول عند الله تعالى.

يُسعدنا أن نُبارك لكم مناسبة شهر ذو الحجّة، وأن ندعو الله لنا ولكم أن يرزقنا التّوفيق للثبات على طاعاته، وأداء الأعمال المستحبّة التي أوصانى الرسول المُصطفى فيها، دمتم في رعاية الله وتوفيقه.

تُسعدنا مناسبة شهر ذو الحجّة، وتزيدنا فرحةً وسرورًا عندما نستقبلها برفقة الأشخاص الأغلى على القلب، فنسأل الله تعالى أن لا يصرفها عنّا إلّا وقد غفرَ لنا ما تقدّم من ذنوبنا وما تأخّر.

رسائل تهنئة رسمية بالعشر الاوائل من ذي الحجة 2022

وهي من الرّسائل الأنيقة التي تحمل صفة رسميّة في شكلها ومَضمونها، وتنضوي على عدد من العبارات والكلمات التي تزيد من التّركيز على أهميّة هذا الشّهر، وأجمل ما قيل في ذلك:

بِكامل المحبّة والسّرور نستقبل مناسبة شهر ذو الحجّة المُباركة، سائلين المولى أن يكتب لنا ولكم فيها التوفيق والسّلامة، وأن يدلّنا على طريق الخير الذي نصل في نهايته إلى جنّات عرضها السّموات والأرض.

بسم الله نُبارك لأمّة سيّدنا محمّد، مناسبة شهر ذو الحجّة المُباركة التي تطيب بها الأيام وتحلو معها الحياة والأحلام، سائلين المولى أن يرزقنا وأهلينا الثّبات على طاعته التي استحبّ لنا.

مع نفحات الخير القادمة من بداية شهر ذو الحجّة، أُبارك لعُموم الشّعوب الإسلاميّة في كلّ مكان، وأسأل الله تعالى أن يعمَّ بها الخير والأمان على جميع القلوب التي باتت تأنُّ من الحاجة.

عبارات مبارك عليكم العشر الاوائل من ذي الحجة 2022

وهي إحدى أصناف التّهنئة الأنيقة التي يُعبّر من خَلالها المُسلم على فرحته بمُناسبة العشر الأوائل، وعن أهميّة تلك المُناسبة الدينيّة العظيمة، وأجمل عبارات تهنئة هي:

مبارك عليكم العشر الأوائل من شهر ذي الحجّة، تلك العشر التي منَّ الله بها على عِباده المُسلمين لتكون النّافذة الأعظم التي يُطلّون منها على رحمة الله وعلى مغفرته التي وسعت كلّ شيء.

نُبارك لكم مناسبة العشر الأوائل من شهر ذي الحجّة، سائلين المولى أن يكتب لنا ولكم الخير والسّلامة في كل خُطوة من خطوات هذا الشّهر، فننجو من عذاب النّار، ونفوز بجنّات عرضها السّموات والأرض أُعدّت للمؤمنين.

بكلّ اللغات والحُروف والكلمات، نُبارك لكم العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، ونسأله تعالى أن يجعل لنا ولكم فيها دعوات صالحة لا تُرد، وأعمال صالحة نرتقي معها في الدّرجات إلى الله تعالى.

أجمل ما قيل في العشر الاوائل من ذي الحجة 2022

تتعدّد الصّيغ التي تمّ اعتماها من قبل المُسلمين حولَ العالم، تعبيرًا من المُسلم عن قيمة وفضل هذا الشّهر المُبارك وتعظيمًا لشعيرة حاضرة في كتاب الله وسنّة رسوله، وأجمل ما قيل:

إنّ شهر ذو الحجّة هو شهر الخير الذي أكرم الله به المُسلمين من النّاس، ليرتقوا في طاعاتهم وليتعرّفوا به على فضائل دينهم ومَناسكه العظيمة، فاللهم لكَ الحمد على نعمة الإسلام بغير حولٍ منّا ولا قوّة.

إنّها فرحة العُمر التي أكرم الله بها عِباده المُسلمين، فنسأله تعالى أن لا يصرفها عنّا هباءً وأن يجعل لنا نصيبًا من خيراتها، فنكون ممّن أحسن اغتنام العشر الأوائل، فكُتب عند الله من الغانمين.

إنّ من رحمة الله بالمُسلم أن سخّر له الطّاعات طريقًا للوصول إلى رحمة الله، وطريقًا للارتقاء عن دنيا الفناء إلى دار البقاء والخُلود، فحقَّ للمُسلم أن يحمد الله على تلك النعمة، وأن يشكره على ذلك الفضل الجزيل.

رسائل تهنئة بالعشر الاوائل من ذي الحجة واتس أب

يتم تناول تلك الرّسائل عبر تطبيق الواتس للتَّعبير عن تعظيم شهر ذو الحجّة، وما فيه من الخير والبركات على المُسلم على أهله وأصدقائه، وقد جاءت في صيغ مُتعدّدة، اخترنا لكم منها الآتي:

إنّ من رحمة الله تعالى أن خلق الإنسان وسخّر له الإسلام، وخلقَ له مواسم للطاعات فتَرتقي بها القُلوب وتصل معها إلى رحمته التي وسعت كلّ شيء، كلّ عام وأنتم بخير، دمتم في رعاية الله وتوفيقه.

صديقي الغالي، بكل الحُب والسّعادة، أُبارك لكَ مناسبة العشر الأوائل من شهر ذو الحجّة، وأسال الله تعالى أن يرزقك التوفيق إلى ما فيه الخير، وأن يُبارك لكَ في أهلك وفي صحبة الخير التي تليق بك.

إنّ استقبال شهر ذو الحجّة يزيدنا ثباتًا على دين الله، ويعود بنا إلى ذكريات السّلف الصّالح، فنسأل الله أن يجمعنا بهم في جنّات النعيم، في صُحبة الرسول المصطفى يوم نلقاه وهو راضٍ عنّا.