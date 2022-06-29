مسؤول بالتعليم يوضح لـ"فلسطين اليوم" سبب التعديل على مبحثي "التربية الإسلامية والتكنولوجيا"

لأول مرة، في تاريخ الثانوية العامة 2022، قررت وزارة التربية والتعليم العالي، إجراء تعديل على طبيعة أسئلة امتحانات التوجيهي 2022، خلال تقديم الطلبة الامتحانات، فأصدرت تعديلاً على مبحثي "التربية الإسلامية والتكنولوجيا".

حالة من الغضب انتابت الطلبة، بعد قرار وزارة التربية والتعليم، إلغاء سؤال (اختر) في امتحاني مبحثي "التربية الإسلامية والتكنولوجيا"، واستبداله بسؤال مقالي.

وزارة التربية والتعليم العالي، بررت على لسان أ. جمال يوسف نائب مدير عام الامتحانات بوزارة التربية والتعليم العالي لــ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن الوزارة اتخذت إجراءاتها الخاصة، لحماية امتحان الثانوية العامة، لافتاً إلى أن الوزارة حولت السؤال الأول لمقالي بعد أن كان اختر متعدد.

وأوضح أ. يوسف، أن بعض قاعات امتحان التوجيهي، كان هناك أشخاص يستخدمون مكبرات الصوت بادعاء إعطاء أجوبة صحيحة للطلاب، وهو ما أساء لسمعة الامتحان.

وأشار إلى أن الكثير من مواقع التواصل الاجتماعي، أساءت إلى امتحان الثانوية العامة، لذا كان واجب على الوزارة أن تتخذ عدة إجراءات لحماية الامتحان، فجرى انتشار لعناصر الشرطة حول قاعات الامتحانات.

وبين أ. يوسف، أن البعض حاول تحويل الأمر لحالة عامة، لذا قررت الوزارة اتخاذ إجراءات لحماية الامتحان، مشدداً على أن حق للوزارة أن تتخذ كافة الإجراءات التي تحمي امتحانات الثانوية العامة.

وأقرَ المسؤول في التعليم، أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تعديل على مبحثين في الامتحانات، خلال تقديمها، مشدداً على أن الوزارة لن تتهاون في الحفاظ على سمعة الامتحان.

وبشأن اعتراض الطلاب على تغيير نط الأسئلة، قال أ. يوسف: على العكس فالتعديل من مصلحة الطلبة، فإن الأسئلة المقالية أفضل من الاختيار المتعدد، في الحصول على العلامات.