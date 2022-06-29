تحذير من الأمن السعودي للحجاج !

أعلن الأمن العام السعودي، تغريم كل من يتم ضبطه قادما إلى الحج دون تصريح بغرامة مالية قدرها 10000ريال. (1 دولار أمريكي= 3.75 ريال سعودي)

وقال المتحدث الرسمي للأمن العام العميد سامي بن محمد الشويرخ، إنه "تنفيذا للتعليمات المنظمة للحج التي تقتضي حصول الراغبين في الحج على تصريح بذلك من الجهات المختصة، سيتم مخالفة كل من يتم ضبطه قادمًا من دون تصريح بغرامة مالية قدرها 10000 ريال".

ودعا الشويرخ، بحسب موقع "عاجل" السعودي، المواطنين والمقيمين كافة الالتزام بالتعليمات الخاصة بالحج، مؤكدًا أن "رجال الأمن سيؤدون مهامهم في جميع الطـرق والممرات المؤدية إلى المسجـد الحرام والمشاعر المقدسة وداخلها لمنع وضبط المخالفات وتطبيق العقوبات بحق جميع المخالفين".