"سرايا القدس" تزف شهيدها محمد مرعي وتؤكد: الفعل الجهادي للمقاومين سيزداد اشتعالاً

نعت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الأربعاء 29/6/2022، إلى شعبنا المجاهد وأمتنا العربية والإسلامية، ابنها الشهيد المجاهد "محمد ماهر مرعي" (23 عاماً) أحد مقاتلي كتيبة جنين بالسرايا، الذي ارتقى خلال مواجهات مع جيش العدو الذي حاول التوغل عند أطراف المخيم فجر اليوم، ليلتحق برفقاء دربه الشهداء مؤدياً الواجب وحاملاً راية الجهاد والمقاومة.

ونعت سرايا القدس في بيان عسكري، الشهيد المجاهد محمد مرعي، الذي حملته جماهير مخيمه مخيم جنين الثورة موشحاً بعصبة "سرايا القدس – كتيبة جنين" التي عشقها وتربى على الجهاد والمقاومة في صفوفها.

وقالت سرايا القدس :"نعاهد الله تعالى ثم نعاهد شعبنا وأمتنا على الاستمرار في أداء الواجب الشرعي والوطني بمقاومة العدو الصهيوني، والتصدي له في كل وقت وحين.

وشددت على أن الفعل الجهادي للمقاومين سيزداد اشتعالاً في جنين، ونابلس، وطولكرم، وفي كل الضفة المحتلة مع عطاء الشهداء الذي لا ينضب؛ كتعبير أصيل عن إرادة الشعب الفلسطيني الذي لا يقبل الاستسلام، ولا يحبط من عزائمه توالي المؤامرات الانهزامية.