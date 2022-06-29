هل يتم حذف عمال غزة من المنحة القطرية 2022..؟

أوضحت المتحدثة باسم وزارة التنمية الاجتماعية بغزة عزيزة الكحلوت ، اليوم الأربعاء 29/6/2022، مصير العمال الذين يحصلون على فرص عمل في الأراضي المحتلة عام 1948، من المنحة القطرية.

وقالت الكحلوت في تصريح صحفي:" الأشخاص الذين يحصلون على تصريح عمل فعال في الداخل المحتل يتم رفعهم من المنحة القطرية، وكل من يثبت أن له مصدر دخل يتم رفعه كذلك."

وأشارت الكحلوت إلى أن وزارة التنمية تقوم بإرسال كشوفات الأسماء للمستفيدين من المنحة للجنة القطرية والتي بدورها ترسلها للأمم المتحدة، حيث تقوم الأخيرة بفلترة الأسماء واعادتها دون ابداء أي أسباب لإزالة او إضافة أي اسم، ونؤكد ان الوزارة ليس لها أي دور في ذلك.