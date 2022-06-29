بالفيديو : عندما تبكي الرجال !

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:12 ص
29 يونيو 2022
والد الشهيد محمد مرعي.PNG
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لحظة وداع والد الشهيد محمد الراعي في جنين : 

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