التصويت اليوم على حل الكنيست لنفسه بالقراءتين الثانية والثالثة

ذكرت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية، أن أعضاء الكنيست سيصوتون اليوم الأربعاء 29/6/2022، على قانون حل الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة.

وأضافت القناة، أنه في حال لم تحدث مفاجأة في اللحظة الأخيرة قبل التصويت، فإن رئيس حزب "يش عتيد" يائير لبيد سيصبح رئيسًا للحكومة الانتقالية حتى موعد الانتخابات العامة، الذي لم يتم التوافق عليه بعد.

وأشارت إلى أن المعارضة الإسرائيلية تطالب بإجراء الانتخابات في 25 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، أملا في الحصول على أصوات طلاب المعاهد الدينية اليهودية، الذين سيكونون في عطلتهم الصيفية.

في حين أن الائتلاف الحكومي يُفضل إجراء الانتخابات في الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر، وفق القناة.