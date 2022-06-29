صحة غزة تعلن أماكن فحص "كورونا" بعد زيادة عدد الحالات

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء 29/6/2022/ عن أماكن إجراء الفحوصات للحالات المشتبه باصابتها بمرض كوفيد – 19.

وقالت الوزارة:"إن الإعلان جاء بناءً على الوضع الوبائي الحالي والزيادة الواضحة في عدد حالات كوفيد-19 المسجلة في محيط قطاع غزة.

وبينت الوزارة، أنه يتم عمل الفحوصات للحالات المشتبه باصابتها بمرض كوفيد - 19 في مراكز الرعاية الصحية الاولية بوزارة الصحة وهي على النحو التالي (مركز شهداء رفح، مركز شهداء خانيونس، مركز شهداء بني سهيلا، مركز صحي شهداء دير البلح، مركز صحي شهداء الشاطئ، مركز صحي مسقط الرحمة، مركز صحي مسقط الشمال) وجميع المراكز الصحية التابعة لوكالة الغوث في قطاع غزة (22مركز صحي) .

وأهابت وزارة الصحة بالمواطنين الذين لم يتلقوا التطعيم بالمسارعة الى تلقيه حفاظا على صحتهم .