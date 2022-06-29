بالتفاصيل: جنود الاحتلال يعتدون على عائلة في سلواد بالضرب المبرح

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء 29/6/2022، على عائلة فلسطينية في بلدة سلواد الواقعة إلى الشرق من مدينة رام الله بالضفة المحتلة بالضرب والتنكيل، خلال اقتحامها منزلهم.

وقال المواطن عوض حماد:" إن قوة من جيش الاحتلال داهمت منزله عند الساعة الخامسة والنصف صباحاً لاعتقال نجله جمعة (20 عاماً)، وقامت بالاعتداء عليه وعلى زوجته بالضرب المبرح."

وفي التفاصيل، قال جمعة لمراسلة "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" إنه وفي اللحظة التي قام بها بفتح باب منزله الواقع في المنطقة الغربية من البلدة، هجم أكثر من 20 جندياً "إسرائيليا" عليه وقاموا بضربه بأعقاب البنادق على رأسه ويديه ورجليه، مما تسبب له بجروح في مقدمة رأسه وكدمات في أنحاء جسده، ثم قاموا بدفع زوجته أرضا، وضرب ابنه جمعة قبل اعتقاله.

وخلال ساعة ونصف من تفتيش المنزل قام الجنود بتخريب محتويات المنزل بالكامل وتدمير الأثاث قبل انسحابهم واعتقال جمعة واقتاده معهم.

وكانت قوة كبيرة من جيش الاحتلال داهمت بلدة سلواد عند ساعات الفجر الأولى من هذا اليوم واعتقلت إلى جانب جمعة أربعة شبان من البلدة وهم عبادة حسام حامد، ومحمود علي حامد، ومهند عبد الحليم الشبراوي، والشاب طاهر النجار.

والأخير اسير سابق ويعاني من وضع صحي خاص نتيجة الاعتقالات المتكررة وقوده الاضراب عن الطعام داخل السجون لأكثر من مره.