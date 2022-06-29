اعتقالات واسعة في الضفة المحتلة

شنّت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم الأربعاء 29/6/2022، حملة اعتقالات ومداهمات في مدن وقرى الضفة المحتلة.
وداهمت قوات الاحتلال منازل المواطنين، وعاثت فيها فساداً، بالتزامن مع استشهاد الشاب محمد مرعي في مخيم جنين.
وعُرف من بين المعتقلين:
١. الطالب في جامعة النجاح عمير شلهوب- نابلس
٢. الطالب في جامعة النجاح المحرر محمد سلامة- نابلس
٣. الطالب في جامعة النجاح المحرر إيهاب عاشور- نابلس
٤. أحمد نصار قراقع- مخيم العزة شمال بيت لحم
٥. يحيى الجعفر- جنين
٦. أحمد النبهان- جنين
٧. طاهر النجار- سلواد شرق رام الله
٨. محمود علي حامد- سلواد
٩. مهند عبد الحليم الشبراوي- سلواد
١٠. عبادة حسام حماد- سلواد
١١. جمعة عوض حماد- سلواد