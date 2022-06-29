اعتقالات واسعة في الضفة المحتلة

شنّت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم الأربعاء 29/6/2022، حملة اعتقالات ومداهمات في مدن وقرى الضفة المحتلة.

وداهمت قوات الاحتلال منازل المواطنين، وعاثت فيها فساداً، بالتزامن مع استشهاد الشاب محمد مرعي في مخيم جنين.

وعُرف من بين المعتقلين:

١. الطالب في جامعة النجاح عمير شلهوب- نابلس

٢. الطالب في جامعة النجاح المحرر محمد سلامة- نابلس

٣. الطالب في جامعة النجاح المحرر إيهاب عاشور- نابلس

٤. أحمد نصار قراقع- مخيم العزة شمال بيت لحم

٥. يحيى الجعفر- جنين

٦. أحمد النبهان- جنين

٧. طاهر النجار- سلواد شرق رام الله

٨. محمود علي حامد- سلواد

٩. مهند عبد الحليم الشبراوي- سلواد

١٠. عبادة حسام حماد- سلواد

١١. جمعة عوض حماد- سلواد