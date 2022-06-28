العملات الرقمية: سعر البيتكوين يقترب من 20 ألف دولار

انخفضت أسعار العملات الرقمية اليوم الثلاثاء 28/6/2022، حيث بلغ إجمالي القيمة السوقية العالمية للعملات الرقمية 946.57 مليار دولار، ما يعادل انخفاض بنسبة قدرها 1.61% عن اليوم الماضي.

تبلغ هيمنة البيتكوين حاليًا 42.43%، ما يعادل انخفاض قدره 0.09% عن اليوم الماضي.

أسعار العملات الرقمية

انخفض سعر عملة بيتكوين (BTC) بنسبة 1.77% لتسجل نحو 21,059 دولار.

انخفض سعر عملة إيثريوم (ETH) بنسبة 0.99% لتسجل نحو 1,221 دولار.

انخفض سعر عملة تثير (USDT) بنسبة 0.05% لتسجل نحو 0.9989 دولار.

ارتفع سعر عملة USDC) USD Coin) بنسبة 0.03% لتسجل نحو 1.00 دولار.

انخفض سعر عملة بينانس (BNB) بنسبة 0.69% لتسجل نحو 238 دولار.

ارتفع سعر عملة بينانس يو إس دي (BUSD) بنسبة 0.11% لتسجل نحو 1.00 دولار.

انخفض سعر عملة الريبل (XRP) بنسبة 4.47% لتسجل نحو 0.3485 دولار.

انخفض سعر عملة كاردانو (ADA) بنسبة 3.34% لتسجل نحو 0.4903 دولار.

انخفض سعر عملة سولانا (SOL) بنسبة 5.00% لتسجل نحو 38 دولار.

انخفض سعر عملة دوجكوين (DOGE) بنسبة 9.54% لتسجل نحو 0.07204 دولار.

يمكنكم معرفة آخر تطورات أسعار العملات الرقمية عبر التحديث أدناه: