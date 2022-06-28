أول رد صهيوني على فيديو الجندي "الإسرائيلي" لدى المقاومة

علقت حكومة الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم الثلاثاء 28/6/2022، على مقطع مرئي نشرته كتائب القسام لأحد الأسرى "الإسرائيليين" لديها في حالة صحية متدهورة، في أول رد صهيوني.

وقال وزير الخارجية "الإسرائيلي" يائير لبيد: "إسرائيل" ستواصل بذل قصارى جهدها لإعادة جنودها المحتجزين لدى حماس.

ويظهر في الفيديو الذي نشره القسام في "قناته بالتليجرام"، مشاهد مصورة للأسير "الإسرائيلي" هشام السيد وهو في حالة صحية متدهورة.

وأعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة "حماس" ، مساء أمس الإثنين، عن تدهور صحة أحد أسرى العدو "الإسرائيلي" لديها.