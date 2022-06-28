زوارق الاحتلال تستهدف مراكب الصيادين شمال قطاع غزة

أطلقت زوارق الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، النار صوب مراكب الصيادين في عرض بحر شمال قطاع غزة.

وقال اتحاد لجان الصيادين :" إن زوارق الاحتلال فتحت نيران رشاشاتها تحاه مراكب الصيادين العاملة غرب منطقة الواحة شمال قطاع غزة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات".

يشار إلى أن بحرية الاحتلال تواصل اعتداءاتها بحق الصيادين العاملين في صيد الأسماك في بحر قطاع غزة على الدوام، وتجبرهم على ترك عملهم عبر إطلاق النار عليهم مباشرة، ما يسفر أحيانا عن ارتقاء شهداء ووقوع إصابات بالإضافة إلى اعتقالهم إلى الداخل المحتل.