الدفاع الروسية تعلن اسقاط 3 مقاتلات اوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، عن إسقاط 3 مقاتلات من طراز "سو-25" ومروحية واحدة من طراز "مي-8" تابعين لسلاح الجو الأوكراني خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت الدفاع الروسية، بأن منظومات الدفاع الجوي الروسية نجحت في إسقاط 3 مقاتلات من طراز "سو-25"، ومروحية واحدة من طراز "مي-8"، تابعة لسلاح الجو الأوكراني.

وذكرت أن القوات الجوية الروسية هاجمت حظائر الطائرات التي تتضمن أسلحة من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي في مدينة كريمنشوك، بالقرب من مصنع لآليات الطرق بأسلحة فائقة الدقة.

وأشارت إلى أن منظومات الدفاع الجوي الروسية اعترضت 7 صواريخ من طراز "توتشكا أو" في جمهورية لوغانسك الشعبية و10 صواريخ من راجمات الصواريخ في منطقة خاركوف وجمهورية دونيتسك الشعبية.

ونجحت القوات المسلحة الروسية، في إطار عمل الرادارات المضادة للمدفعية، من إصابة أربعة فصائل من راجمات الصواريخ من طراز "غراد" وفصيلين من المدفعية للقوات المسلحة الأوكرانية.

كذلك قصف الطيران الروسي والقوات الصاروخية والمدفعية 24 مركزا لقيادة القوات المسلحة الأوكرانية ومناطق تمركز الأفراد والمعدات العسكرية للعدو في 304 منطقة.

كما ضربت القوات الجوية الروسية نقطة انتشار "آزوف" وإحدى كتائب اللواء رقم 92 للقوات المسلحة الأوكرانية، وتم تحييد أكثر من 100 جندي للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة.