داخلية غزة تعلن عن ملحق كشف التنسيقات المصرية ليوم الأربعاء 29 يونيو 2022

أعلنت وزارة الداخلية بغزة، اليوم الثلاثاء، عن ملحق كشف التنسيقات المصرية ليوم الأربعاء المقبل 29 يونيو 2022.

وكانت الهيئة العامة للمعابر والحدود في وزارة الداخلية، قد بينت في وقت سابق اليوم ، أن أولوية السفر ستكون للأسماء المدرجة في كشوفات الحافلتان: السابعة، والثامنة حتى الرقم (80) من كشف المسافرين رقم (2022/26)، بالإضافة لكشوفات الحافلة الرابعة من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/25).

وطالبت المسافرين لضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات وإحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.

كما دعت الهيئة المسافرين لضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر وضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، مبينة أنها غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.

كشف الجوازات المصرية هنـــــــــا

كشف المسافرين هنـــــــا



