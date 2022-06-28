مانشستر يونايتد يقترب من حسم صفقة دي يونج

قدم نادي مانشستر يونايتد عرضا جديدا يقربه من التعاقد مع الهولندي فرينكي دي يونج، لاعب وسط برشلونة، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.



ويعمل مانشستر يونايتد على الصفقة منذ أسابيع، بناء على طلب من الهولندي إريك تين هاج، المدير الفني الجديد للشياطين الحمر.



ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن مانشستر يونايتد قدم عرضا جديدا للتعاقد مع دي يونج يبلغ 55 مليون جنيه إسترليني، بالإضافة إلى متغيرات تصل بالصفقة إلى 70 مليونا.



وأشارت إلى أنه الاتفاق بين مانشستر يونايتد وبرشلونة بشأن انتقال النجم الهولندي إلى "أولد ترافورد" اكتمل بنسبة 90%، مع بقاء تفاصيل قليلة لحسم الصفقة.



وأوضحت الصحيفة البريطانية أن هناك شعورا متزايدا لدى مانشستر يونايتد بإمكانية إبرام صفقة دي يونج هذا الأسبوع.



وقالت "ديلي ميل" إن إجمالي العرضين السابقين لمانشستر يونايتد بلغا 60 و68 مليون إسترليني.