بالفيديو كتائب القسام تنشر مقطعاً مرئياً لأحد الأسرى "الإسرائيليين" لديها في حالة صحية متدهورة

نشرت كتائب القسام الجناح العسكرى لحركة "حماس"، مساء اليوم الثلاثاء، مقطعاً مرئياً يؤكد ما أعلن عنه الناطق باسم الكتائب "أبو عبيدة" أمس الاثنين عن تدهور صحة أحد الجنود "الإسرائيليين" الأسرى لديها.

ويظهر في الفيديو الذي نشره القسام في "قناته بالتليجرام"، مشاهد مصورة للأسير "الإسرائيلي" هشام السيد وهو في حالة صحية متدهورة.

وأعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة "حماس" ، مساء أمس الإثنين، عن تدهور صحة أحد أسرى العدو "الإسرائيلي" لديها.

جاء ذلك في تغريدة للناطق باسم الكتائب أبوعبيدة تابعتها " وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، قال فيها :" نعلن عن تدهورٍ طرأ على صحة أحد أسرى العدو لدى كتائب القسام، وسننشر خلال الساعاتِ القادمة بإذن الله ما يؤكد ذلك".

وتأسر كتائب القسام 4 جنود "إسرائيليين" رافضة الكشف عن أية تفاصيل تتعلق بهم دون ثمن.

وتشترط حركة حماس بدء أي مفاوضات مع الاحتلال بإفراجه عن محرري صفقة "وفاء الأحرار"، الذين أعاد اعتقالهم.

وأعاد الاحتلال اعتقال أكثر من 50 مُحررًا بالصفقة التي تمت عام 2011، وأفرج بموجبها عن 1047 أسير نصفهم من ذوي الأحكام العالية مقابل إطلاق سراح الجندي جلعاد شاليط، الذي أُسر من على حدود القطاع صيف 2006، وبقي في قبضة المقاومة خمس سنوات.

وشملت صفقة التبادل التي أبرمتها المقاومة الفلسطينية في 2011 مع الاحتلال "الإسرائيلي" برعاية مصرية، إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط الذي أسرته "حركة حماس" منتصف العام 2006 مقابل الإفراج عن أكثر من 1000 أسير فلسطيني.

وفيما يلي مقطع الفيديو الذي نشرته كتائب القسام: