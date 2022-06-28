التعليم العالي: الوزارة بصدد اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سير امتحانات الثانوية العامة

أكدت وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم الثلاثاء، أنها بصدد اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سير امتحانات الثانوية العامة والحفاظ على هيبته وفق الأصول، وبما يخدم مصلحة الطلبة.

وشدّدت الوزارة، على أنها بصدد ايضًا اتخاذ الإجراءات اللازمة في المحافظة على مصداقية الامتحان، وملاحقة كل من يحاول العبث به والتشويش عليه.

إليك نص بيان وزارة التعليم كاملاً:

انطلاقاً من أهمية انعقاد امتحان الثانوية العامة وحفاظاً على مكانته ومصداقيته، وحرص وزارة التعليم الدائم على تنفيذ الامتحان بما يضمن العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص لجميع الطلبة، فإن لجنة الامتحانات العامة في اجتماع دائم لدراسة مختلف التقارير الواردة حول إجراءات تنفيذ الامتحان من الميدان التربوي، وكذلك فيما يخص بعض الممارسات التي حاولت التأثير على سير الامتحان.

وبناءً عليه، أكدت اللجنة أنها بصدد اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سير الامتحان والحفاظ على هيبته وفق الأصول، وبما يخدم مصلحة الطلبة، والمحافظة على مصداقية الامتحان، وملاحقة كل من يحاول العبث به والتشويش عليه.

وأشارت الوزارة إلى وجود مصاعب ناتجة عن ممارسات الاحتلال، عبر عدم منح التصاريح اللازمة للعديد من العاملين لدخول مدينة القدس لمتابعة سير الامتحان، ومحاولاته المتواصلة لفرض منهاجه فيها.

وشددت الوزارة على أهمية تضافر الجهود كافة، لصون سير امتحان الثانوية العامة، داعية مكونات المجتمع إلى عدم التعاطي مع ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص الامتحان وما يتعلق به.