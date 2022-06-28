محكمة الاحتلال ترفض طلبا بالإفراج عن الأسير أحمد المناصرة

رفضت المحكمة "الإسرائيلية" في سجن الرملة، اليوم الثلاثاء، طلباً بالإفراج عن الأسير أحمد المناصرة الذي يعاني من تدهور في وضعه ال

وقال مكتب إعلام الأسرى " إن المحكمة الإسرائيلية في سجن الرملة رفضت طلب لجنة الإفراج المُبكر عن الأسير أحمد مناصرة الذي يعاني من تدهور في وضعه الصحي".

بدوره ، قال المحامي خالد زبارقة:" إن لجنة الافراج المبكر رفضت بحث طلب الافراج عن الأسير أحمد مناصرة، الذي تقدم به طاقم الدفاع جراء التدهور الخطير الذي طرأ على الوضع الصحي والنفسي له، بدعوى أن ملفه تم تصنيفه ضمن "قانون الإرهاب".

ويواجه الأسير ظروفًا صحية ونفسية صعبة، بعد التحقيقات الطويلة والقاسية التي خاضها منذ كان يبلغ 13 عاما عند اعتقاله، يوم 12 تشرين الأول/ أكتوبر 2015.

وولد الأسير مناصرة يوم 22 كانون الثاني/ يناير 2002، في القدس، وهو واحد من بين عائلة تتكون من عشرة أفرد، له شقيقان وهو أكبر الذكور في عائلته، إضافة إلى خمس شقيقات. وقبل اعتقاله عام 2015 كان طالبا في مدرسة الجيل الجديد في القدس، في الصف الثامن، وكان يبلغ من العمر في حينه 13 عاما.

يذكر أن والدة الأسير المقدسي أحمد مناصرة قد ناشدت جميع المؤسسات الحقوقية الدولية بالعمل على الإفراج عن ابنها بعد تردي حالته النفسية و الصحية في سجون الاحتلال.