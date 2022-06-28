بحرية الاحتلال تعتدي على الصيادين في بحر غزة

أطلقت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، نيران رشاشاتها الثقيلة وقنابل الغاز المسيل للدموع، وفتحت خراطيم المياه تجاه مراكب الصيادين جنوب قطاع غزة.

وأفاد مراسلنا، بأن زوارق الاحتلال المتمركزة في عرض بحر محافظتي خان يونس ورفح جنوبا فتحت نيران رشاشاتها الثقيلة، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع، وفتحت خراطيم المياه العادمة تجاه مراكب الصيادين العاملة في بحر المحافظتين، وأجبرت الصيادين على مغادرة البحر.

يذكر أن بحرية الاحتلال تستهدف يوميا الصيادين العاملين في بحر القطاع، وتحرمهم من الحصول على لقمة عيشهم بأمن وسلام.