هل يجوز صيام أيام القضاء في رمضان الماضي خلال العشر الأيام الأولى من ذي الحجة ، ولاحظ فريق فلسطين اليوم وجود عمليات بحث واسعة جدا في هذا التوقيت عن الإجابة عن هذا التساؤل صاحب الإجابة الكبيرة ويترتب على جميع زوار هذه المقالة الحرص الكبير على متابعة المقالة حتى النهاية مع العلم أن فريق الموقع قام على مدار الأيام السابقة بنشر عشرات المقالات التي تتعلق بهذه الأيام المباركة .

هل يجوز صيام قضاء رمضان خلال العشر الأيام الأولى من ذي الحجة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا حرج عليك في صيام ما عليك من قضاء رمضان في تلك الأيام، بل يرجى أن يكون ثوابك أعظم إن شاء الله لإيقاع الصوم في هذه الأيام الفاضلة، وقد وقع خلاف بين السلف في كراهة صوم القضاء في هذه الأيام، والراجح إن شاء الله عدم الكراهة وهو المروي عن عمر رضي الله عنه.

قال ابن رجب رحمه الله في لطائف المعارف: وقد اختلف عمر وعلي رضي الله عنهما في قضاء رمضان في عشر ذي الحجة فكان عمر يحتسبه أفضل أيامه فيكون قضاء رمضان فيه أفضل من غيره، وهذا يدل على مضاعفة الفرض فيه على النفل، وكان علي ينهى عنه، وعن أحمد في ذلك روايتان، وقد علل قول علي: بأن القضاء فيه يفوت به فضل صيامه تطوعاً، وبهذا علله الإمام أحمد وغيره، وقد قيل: إنه يحصل به فضيلة صيام التطوع بها. انتهى.

وصوب المرداوي في الإنصاف القول بعدم الكراهة قال رحمه الله: هل يكره القضاء في عشر ذي الحجة أم لا يكره؟ فيه روايتان وأطلقهما في المغني والشرح وشرح المجد والفائق والفروع، قلت: الصواب عدم الكراهة. انتهى.

وقال في كشاف القناع: (ولا يكره القضاء في عشر ذي الحجة) لأنها أيام عبادة فلم يكره القضاء فيها كعشر المحرم، وروي عن عمر أنه كان يستحب القضاء فيها.

متى تبدأ عشر ذي الحجة 2022

ويبحث المسلمون في كل مكان عن، موعد أول يوم من ذي الحجة 2022.. اول ايام ذي الحجة 2022، و، متى تبدأ العشر الأوائل من ذي الحجة 2022- متى يبدأ صيام العشرة من ذي الحجة، موعد أول يوم من ذي الحجة 2022.. اول ايام ذي الحجة 2022، لأنهم يهتمون بالاطلاع على، صيام أول أيام ذي الحجة 2022، لما فيها أجر وثواب، وبركة، فهي أيام عظيمة يسعى المسلم إلى استثمارها بكل ساعاتها ودقائقها والثواني التمر تمر بها، لأن إن ذهبت لا تعود أبدا.