الاحتلال يهدم 11 منشأة زراعية في بلدة ترقوميا شمال غرب الخليل

هدمت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الثلاثاء، عدد من المنشآت الزراعية في بلدة ترقوميا، شمال غرب الخليل.

وقال مصادر محلية :" إن قوات الاحتلال هدمت 11 عريشة يستخدمها أصحابها لأغراض زراعية ومتنزه خلال فصل الصيف، وتعود ملكيتها لمواطنين من عائلات فطافطه، ومرقطن، وزباينه".

وأضاف الجعافرة أن مالكي هذه الأراضي أكدوا أنهم يملكون إثبات ملكية لأراضيهم، مؤكدين أن هدف الاحتلال هو الاستيلاء على هذه الأراضي، وتوسيع الاستيطان في المنطقة وربط مستوطنة "تيلم" بمستوطنة "ادورا".

وكانت قوات الاحتلال سلّمت قبل عدة اسابيع إخطارات لعدد من المواطنين بإخلاء أراضيهم المزروعة بأشجار الزيتون والكرمة، بمنطقة الطيبة المعروفة بـ"الهرش"، في ترقوميا والتي تقدر مساحتها بأكثر من 600 دونم، بحجة أنها "أملاك دولة".