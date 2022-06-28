حقيقة عرض برشلونة الجديد لإقناع ديمبلي بالبقاء

كشف تقرير صحفي، اليوم الثلاثاء، حقيقة تقديم برشلونة لعرض جديد من أجل إقناع الجناح الفرنسي عثمان ديمبلي بتجديد عقده، الذي ينتهي مع نهاية الشهر الجاري.



كانت تقارير صحفية، أشارت إلى أن برشلونة، قدم عرضا جديدا ونهائيا لديمبلي في اجتماع الأمس بين وكيله موسى سيسوكو ومسؤولي النادي، وتم خفض الراتب السنوي المعروض من 8 إلى 6 ملايين.



وكتب فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لم يقدم برشلونة عرضا نهائيا في اجتماع الأمس بين إدارة برشلونة ووكيل ديمبلي، وسيتخذ عثمان قراره هذا الأسبوع".



وأضاف: "يستبعد ممثلو ديمبلي تمديد العقد ما لم يتم تقديم عرض محسن، بينما سيستغرق برشلونة بعض الوقت لدراسة الأمر وتحليل إذا كان لديهم فرصة رفع العرض وعدم مخالفة قانون اللعب المالي النظيف".



وتابع: "الساعات المقبلة ستكون حاسمة في مصير ديمبلي، واللاعب الفرنسي سيتخذ قراره النهائي هذا الأسبوع".



يذكر أن ديمبلي يحظى أيضا باهتمام من تشيلسي وليفربول وباريس سان جيرمان خلال الميركاتو الصيفي الجاري.