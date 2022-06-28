الاحتلال يفرج عن الأسير عبد الله العطياني من طوباس

أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، عن الأسير عبد الله بشير العطياني (20 عاما)، من طوباس بالضفة الغربية، وذلك بعد قرابة عامين من الاعتقال.

وفي أيلول/ سبتمبر 2020، اعتقلت قوات الاحتلال العطياني عقب إطلاق النار عليه، وداهم جنود الاحتلال منزل عائلته في منطقة "الجسر" بطوباس، وقاموا بتفتيشه وتخريب بعض محتوياته.

وحاول العطياني التصدي لاعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي له، إلا أن جنود الاحتلال قاموا بملاحقته وإطلاق النار تجاهه.

واقتاد جيش الاحتلال العطياني آنذاك، إلى جهة غير معلومة، ولم يكشف الاحتلال بمعلومات لعائلته عن صحته وتفاصيل آثار الدماء التي شاهدوها على ملابسه.