القيادي المدلل يحذر الاحتلال من المساس بحياة الأسير خليل عواودة وحركته لن تقف مكتوفة الأيدي

حذر القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، أحمد المدلل، اليوم الثلاثاء، الاحتلال الإسرائيلي من المساس بحياة الأسير خليل عواودة المضرب عن الطعام لليوم 111 على التوالي رفضًا لاعتقاله الإداري، ويواجه أوضاعًا صحية صعبة للغاية.

وقال القيادي المدلل، في كلمة له مؤتمر صحفي حول أوضاع الأسير المضرب عن الطعام خليل عواودة وسط مدينة غزة: إن "حركة الجهاد الإسلامي تحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير خليل عواودة"، مؤكدًا أن الحركة لا يمكن أن تقف متفرجة أمام هذه الجريمة.

وأضاف القيادي في الجهاد، أن الجميع تفاجئ في نقد سلطات الاحتلال في الإفراج عن الأسير عواودة وإعادته اعتقاله، موضحًا أن الاحتلال يواصل عدم الكشف عن حالته الصحية المتدهورة، لافتًا إلى أنه يعيش "الموت البطيء".

وشدّد المدلل، على أن الاحتلال يرتكب جريمة متراكمة بحق الأسير كون أنه يمنع السماح لعائلاته ومحامية بزيارته ويستخدم سياسة الإهمال الطبي نحوه.

وطالب القيادي في الجهاد، منظمات حقوق الانسان والمعنية والجامعة العربية بالتدخل الفوري من أجل انقاذ حياة الأسير البطل خليل عواودة قبل قوات الأوان.

ودعا منظمة الصحة العالمية ، بضرورة التدخل العاجل وممارسة دورها في تقديم العلاج للأسير والاطلاع على حالته الصحية.

يُشار إلى أن الأسير خليل عواودة أعلن في 3 آذار/ مارس الماضي إضرابه عن الطعام رفضا لاعتقاله الإداري الذي يواجهه إلى جانب 640 معتقلا إداريا في سجون الاحتلال تحت ذريعة وجود "ملف سري".