مستوطنون يستولون على 10 دونمات من أراضي بلدة الخضر ببيت لحم

استولى مستوطنون، اليوم الثلاثاء، على 10 دونمات من أراضي بلدة الخضر جنوب بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة.

وأفاد الناشط أحمد صلاح، بأن مجموعة من المستوطنين استولوا على أراضٍ في منطقة "المشروع" جنوب البلدة، محاذية لمستوطنتي " افرات" و"ام محيميدين" الجاثمتين على أراضي المواطنين.

وأضاف صلاح، بأن المستوطنين شرعوا بزراعة الأرض بمختلف أنواع الأشتال، ما يهدد بالاستيلاء على باقي المساحة الأخرى البالغة 40 دونما.

ويُشار إلى أن يواصل الاحتلال جرائمه بحق المواطنين وأراضيهم في مناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة، بهدف مصادرتها لصالح المستوطنين.