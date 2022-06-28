قتل النساء يصل لندن.. مصرع محامية في بريطانيا 

لقيت خريجة قانون تعمل في محاكم العدل الملكية البريطانية مصرعها، اليوم الثلاثاء، في هجوم شخص غريب مشتبه به أثناء عودتها إلى منزلها.

ويُشار إلى أن الحادث يأتي بالتزامن مع أصداء عدة حوادث قتل، ضحاياها نساء، لعل أبشعها جريمة ذبح فتاة في مصر، مرورا بقتل طالبة أردنية داخل الحرم الجامعي، وصولا لقتل مذيعة مصرية على يد زوجها، وما زالت القائمة مفتوحة.

وأفادت صحيفة التايمز البريطانية، بأنه تم العثور على المحامية زارا ألينا، 35 عاما، بالقرب من منزل عائلتها بعد أن تلقت ضربة من مهاجمها على مؤخرة رأسها من الخلف، وضربها حتى الموت في بلدة إلفورد بشرق لندن، في الساعات الأولى من يوم الأحد الماضي.

وأوضحت "التايمز"، بأنه نقلها المسعفون إلى المستشفى في الساعة 2.44 صباحا لكنها توفيت متأثرة بجروح في رأسها.

وأشارت إلى أنه تم نشر رجال الشرطة بشكل جماعي في شرق لندن وانتهت عملية مطاردة بعد ظهر الأحد باعتقال رجل يبلغ من العمر 29 عاما من إلفورد للاشتباه في قتلها.