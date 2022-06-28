هل سيبقى هازارد مع فريقه ريال مدريد ؟

ذكرت وسائل إعلام أجنبية، اليوم الثلاثاء، أن النجم البلجيكي، إيدين هازارد، لديه فرصة أخيرة برفقة فريقه ريال مدريد الإسباني من أجل استعادة الثقة في الموسم القادم.

ويُشار إلى أنه تعرض هازارد لإصابات متتالية منذ انضمامه إلى ريال مدريد في صيف 2019 قادما من تشيلسي الإنجليزي مقابل 100 مليون يورو، ولم يستطع ترك أي بصمة مع الميرنغي.

وقالت صحيفة "سبورت 1" الألمانية :"إن الموسم الجديد سيكون الفرصة الأخيرة لهازارد داخل سانتياغو برنابيو، بعد 3 مواسم مخيبة للآمال بسبب الإصابات المتكررة، بالإضافة إلى تراجع مستواه الفني".

وأوضحت الصحيفة، أنه قد يعتمد كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للفريق الملكي، على هازارد في صناعة الألعاب، خاصة مع شغل الثنائي البرازيلي، فينيسيوس جونيور ورودريغو، لمركزي الجناح.

جدير ذكره أنه يرتبط نجم تشيلسي السابق بعقد مع الريال حتى صيف 2024، وقد ارتبط اسمه بالعودة إلى البريمييرليغ، من بوابة البلوز أو آرسنال.