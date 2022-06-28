

تفاصيل مقتل عميد كلية القانون داخل جامعة صلاح الدين في أربيل بعد اطلاق النار ، اعلن محافظ أربيل أوميد خوشناو، اليوم الثلاثاء 28/6/2022 ، وفاة عميد كلية القانون في جامعة صلاح الدين بأربيل الأكاديمي إسماعيل كاواني، بعد أن قام طالب بإطلاق النار عليه صباح اليوم ، تفاصيل مقتل عميد كلية القانون داخل جامعة صلاح الدين في أربيل بعد اطلاق النار.

محافظ اربيل أوميد خوشناو أعلن في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع وزير الصحة سامان البرزنجي ومدير شرطة اربيل دلير النجار وعدد من المسؤولين المحليين، إن هذه القضية تعود لسنوات مضت حيث تم فُصل الطالب المتهم من كلية القانون في جامعة سوران وقد حاول أن يعود الى الجامعة مرة أخرى، لكن القوانين لم تكن تسمح بعودته.

تفاصيل مقتل عميد كلية القانون داخل جامعة صلاح الدين في أربيل بعد اطلاق النار

وأضاف أن الطالب وجه تهديدات الى الدكتور كاوان إسماعيل واعتقلته الشرطة، ولكن تم الإفراج عنه بكفالة، مشددا على أنه يجب على المتهم تسليم نفسه إلى العدالة لأنه لن يفر منها وهو من اصحاب السوابق.

وأكد خوشناو مقتل عميد كلية القانون بالجامعة نفسها الدكتور كاوان إسماعيل متأثرا بجروحه جراء تعرضه إلى خمس إطلاقات نارية في جسده.