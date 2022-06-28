بعدمعركة سيف القدس ..ارتفاع أعداد المرضى النفسيين في غلاف غزة بنسبة 25%

ذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية أن أعداد المرضى النفسيين في غلاف غزة ارتفعت بنسبة 25% خلال فترة ما معركة سيف القدس.

ونقلت الصحيفة العبرية عن وزارة صحة في الاحتلال قولها إن هناك زيادة كبيرة واضحة بعدد الإحالات إلى مراكز الصمود والدعم النفسي بين صفوف المستوطنين القاطنين في منطقة غلاف قطاع غزة.

ووفق إحصائية رسمية لوزارة الصحة الإسرائيلية، ففي العام الذي أعقب معركة سيف القدس، تم تسجيل 3569 طلبًا في مستوطنات "سديروت وعسقلان وشاعر هنيغف وسدوت نيغف وأشكول وشاطئ عسقلان، مقابل 2831 طلبًا في العام الذي سبق العملية".

وبينت الإحصائية، أن هناك زيادة بنحو 25% في إحالة الذين يعانون من صدمات نفسية رهيبة إلى مراكز الصمود المختصة بعلاج الحالات النفسية وتقديم الدعم لهم.

ولفتت إلى، أن هذه الأعداد تستثني الإحالات التي تمت أثناء العملية نفسه، موضحةً أن الموجة الكبيرة من الإحالات والشعور بالتعب النفسي تأتي خلال فترة الهدوء، وأن هناك دائمًا قفزة في الأعداد بعد أي موجة تصعيد.