ارتفاع حصيلة ضحايا تسرب الغاز في العقبة إلى 12 وفاة

أعلن المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات في الأردن، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا تسرب غاز الكلورين في ميناء العقبة إلى 12 شخصا، وإصابة 260 بينهم أردنيون وأجانب، فيما يتلقى 123 شخصا منهم العلاج في المستشفيات.

وبدوره، قال وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية فيصل الشبول :"إن الجهات المختصة تقوم حالياً بإجراء تعقيم وتطهير لمكان حادث تسرب الغاز في ميناء العقبة".

وأضاف الشبول :"أن الجهات المختصة قامت بفرض طوق لمسافة 5 كيلومترات حول مكان الحادث، لمنع أي احتمال لإصابات جديدة، مؤكداً بأنه لن يكون بعد ذلك أي آثار للحادثة".

وأشار إلى أنه من المتوقع خروج المزيد من المصابين من المستشفيات خلال الساعات المقبلة،

وأكد الشبول أن الأمور تحت السيطرة، ولم يعد هنالك خطورة على العقبة وأهلها وزوارها، لافتاً إلى أن رئيس الوزراء بشر الخصاونة يرافقه وزيرا الصحة والداخلية في الموقع حاليا، فيما تقوم الأجهزة المختصة بواجبها.