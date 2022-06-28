الصحة "الإسرائيلية": 11438 إصابة جديدة بكورونا في "إسرائيل"

أعلنت وزارة الصحة "الإسرائيلية"، اليوم الثلاثاء، بإصابة حوالي 11438 إصابة جديدة بفيروس كورونا، أمس الأحد، في أعلى معدل يومي يسجل في البلاد منذ بدء الموجة السادسة.

ويُشار إلى أنه تواصل نتائج الفحوصات الموجبة بالارتفاع، وذلك مع الارتفاع المتدرج بالإصابات والحالات التي تحتاج إلى رعاية صحية وسريرية.

وقالت الصحة "الإسرائيلية :"منذ منتصف الليل حتى التاسعة صباحا سجلت 1034 إصابة جديدة، وبذلك بلغ الإجمالي التراكمي للحالات النشطة 53828 حالة نشطة، في مؤشر لتراجع طفيف على الحالات النشطة التي بلغت بالأسبوع الماضي أكثر من 60 ألف حالة".

وأوضحت الصحة :"بأن الإجمالي التراكمي لإصابات كورونا بلغ 4308559، بينما الإجمال التراكمي لوفيات كورونا بلغ 10940 حالة وفاة منذ الإعلان عن تفشي الفيروس في البلاد في آذار/مارس 2020".

وبخصوص العينات، لفتت إلى أنه تم خلال الـ24 ساعة الماضي أخذ 33928 عينة مخبرية لاكتشاف كورونا أظهرت النتائج أن 37% منها موجبة، وذلك على الرغم من تواصل معامل تناقل العدوى بالتراجع، حيث بلغ 1.18.

وكان تراجع معامل تناقل العدوى، بيد أن الحالات التي بحاجة إلى تسرير ورعاية صحية تواصل الارتفاع، حيث يرقد في مستشفيات البلاد 1007، بينهم 285 مصابا بحالة خطيرة و56 بحالة خطيرة جدا، بينما تم ربط 50 منهم بأجهزة التنفس الاصطناعي، فيما وصفت حالة 562 مصابا بالطفيفة.

وعقب ارتفاع مؤشرات انتشار كورونا، أوصت وزارة الصحة "الإسرائيلية" بأن يضع جميع السكان الكمامات في الأماكن المغلقة، وبضمنها الرحلات الجوية وفي الحافلات، إلى جانب شبكات التسوق والمستشفيات والعيادات.