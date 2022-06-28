هل يقترب يوفنتوس من التعاقد مع دي ماريا ؟

ذكرت وسائل إعلام أجنبية، أن النجم الأرجنتيني، أنخيل دي ماريا، اقترب من الانضمام إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي هذا الصيف بعد رحيله عن باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقالت صحيفة "لاستامبا" الإيطالية :"إن صفقة انتقال دي ماريا إلى اليوفي وصلت إلى مراحل متقدمة".

وأضافت الصحيفة :"أن بعض المقربين من لاعب ريال مدريد ومانشستر يونايتد السابق، أكدوا اقترابه من الانضمام للبيانكونيري.

وقال أحد المقربين من اللاعب :"نحن نتحدث عن التفاصيل الأخيرة، وننتظر من مسؤولي يوفنتوس أن يعطونا موافقتهم على بعض الأشياء".

جدير ذكره أنه من المرتقب أن يوقع النجم الأرجنتيني على عقد لمدة عام واحد، فيما سيحصل على 7 ملايين يورو كراتب سنوي، بعد انضمامه لصفوف السيدة العجوز في صفقة انتقال حر، إثر انتهاء عقده مع سان جيرمان.