مهجة القدس: الأسير عرفات زير يدخل عامه الـ (20) في سجون الاحتلال

أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى؛ أن الأسير عرفات محمد عبد الحميد زير (40 عامًا) من بلدة دورا بمحافظة الخليل جنوب الضفة المحتلة، أنهى تسعة عشر عامًا على التوالي في الأسر ويدخل اليوم عامه العشرين في سجون الاحتلال الصهيوني.

وأوضحت مهجة القدس أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلته بتاريخ 28/06/2003م؛ وأصدرت المحكمة الصهيونية بحقه حكمًا بالسجن الفعلي (35) عامًا؛ بتهمة الانتماء لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، والمشاركة في عمليات للمقاومة ضد قوات الاحتلال.

جدير بالذكر أن الأسير عرفات الزير ولد بتاريخ 27/09/1982م؛ وهو أعزب؛ ويعتبر أحد قادة أسرى حركة الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال الصهيوني؛ وعضو الهيئة القيادية العليا لأسرى الحركة في السجون، ويقبع حاليًا في سجن هداريم.